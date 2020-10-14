Путин внес в Госдуму пакет проектов, закрепляющих верховенство Конституции

Как пояснили в думском комитете по госстроительству и законодательству, "во второй пакет входит ряд законопроектов, направленных на развитие конституционных положений, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции Российской Федерации и приоритета ее действия на территории нашей страны, при сохранении правовых позиций, направленных на уважение основных принципов международного права".

Законопроектами предлагается закрепить в кодексах и законах правила соотношения российского законодательства и норм международного права. Всего поправки затронут более 110 нормативных актов, в том числе в шесть кодексов. Так, например, в пояснительной записке к поправкам в Гражданский кодекс РФ Владимир Путин указывает, что по действующему законодательству, "если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора". "Законопроект дополняет указанную норму положением, согласно которому не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации", - говорится в документе.

По словам главы комитета Павла Крашенинникова, принятие пакета законопроектов "приведет в соответствие с Конституцией РФ положения гражданского, семейного, процессуальных кодексов и многих других законодательных актов РФ в целях обеспечения верховенства Конституции России на территории нашей страны".