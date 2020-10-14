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14.10.2020 16:13
Рубрика: Власть

Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года

Текст: Татьяна Замахина
Программа льготной ипотеки под 6,5%, которая должна была закончиться в ноябре, продлевается до 1 июля следующего года. О необходимости такого шага заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.

Глава государства напомнил, что это одна из мер поддержки и граждан, и строительной отрасли. Программа заканчивается 1 ноября, отметил он, однако есть предпосылки для продления. "Ситуация у нас складывается достаточно непросто, хотя экономика восстанавливается, но и людям еще тяжеловато, и отдельным отраслям - в том числе и стройке", - объяснил президент. "Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года", - обратился он к членам правительства.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава кабмина Михаил Мишустин поддержал: "До 1 июля считаем важным продлить и готовы быстро подготовить распоряжение". Он уточнил ряд деталей программы. Она была запущена по поручению президента в апреле и распространяется на новостройки. Под 6,5% во многих регионах можно купить квартиру стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - по цене до 12 млн рублей.

- Эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер, - подчеркнул Мишустин. - Выдано более 220 тыс. кредитов на 630 млрд рублей.

По его словам, на программу теперь приходится более 90% покупок жилья в новостройках. "Мы видим ее востребованность - она необходима семьям", - сказал премьер-министр.

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