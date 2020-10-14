РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры

Ученый совет РАН по космосу поддерживает инициативу "Роскосмоса" о разработке национальной программы исследования Венеры с 2029 по 2035 годы с включением в нее двух-трех миссий автоматических аппаратов, задачей которых станет возврат проб грунта и атмосферы на Землю. Об этом говорится в решении совета РАН по космосу.

Российская программа исследования Венеры включает три миссии. Старт первой намечен на ноябрь 2029 года. Ее задачей будет изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Вторую миссию рассчитывают отправить в июне 2031 года для продолжения исследований атмосферы планеты. Старт третьей запланирован на июнь 2034 года и как раз целью этой миссии станет доставка на Землю образцов атмосферы, и, возможно, грунта с Венеры, пишет РИА Новости.

В сентябре ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете. Данные опубликовал журнал Nature. Новые сведения вновь актуализировали вопрос исследования атмосферы Венеры.