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14.10.2020 18:18
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна галактики, на 99,99 процентов состоящей из темной материи

Текст: Диана Ковалева

Раскрыт феномен галактики Dragonfly 44 (DF44), которая, как ранее предполагалось, на 99,99 процентов состоит из темной материи. Об этом заявили ученые из Института Каптейна Университета Гронингена, Института астрофизики Канарских островов и Университета Ла-Лагуны. Оказывается, исследователи, которые открыли DF44 в 2015 году, просто ошиблись в вычислениях, и на самом деле количество темной материи в этой галактике не превышает норму.

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DF44 находится примерно в 300 миллионах световых лет от Земли в кластере Кома и относится к группе ультрадиффузных галактик, которые обладают крайне низкой светимостью и не содержат в себе большого количества звезд. В момент открытия ученые насчитали в DF44 около 80 шаровых скоплений, по количеству которых некоторые исследователи высчитывают массу темной материи в той или иной галактике. Получилось, что у DF44 масса таковой оказалась почти равной массе темной материи нашего Млечного пути - где звезд примерно в тысячу раз больше. Из этого следовал вывод, что темной материи в "малозвездной" DF44 примерно 99,99 процента - и это в буквальном смысле была аномалия.

Однако, как утверждают авторы нового исследования, их предшественников подвела либо арифметика, либо аппаратура, потому что шаровых скоплений вокруг DF44 никак не 80 с лишним, а всего 20. "Тот факт, что в нашей работе мы обнаружили только 20 шаровых скоплений по сравнению с 80 ранее заявленными, резко снижает количество темной материи, которую предположительно содержит галактика. Более того, учитывая количество найденных нами шаровых скоплений, количество темной материи в Dragonfly 44 соответствует тому, что ожидается для этого типа галактик. Теперь можно утверждать, что соотношение видимой материи к темной материи больше не 1:10 000, а 1:300", - объяснил участник исследования Игнасио Трухильо.

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