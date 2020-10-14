Начало восьмого по хронологии матча чемпионата женской Премьер-лиги, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), означало, что все десять участников турнира вступили в борьбу за места в плей-офф. Дебютная игра подмосковной "Спарты энд К" оказалась крайне неудачной для хозяек площадки. Они разгромно уступили действующему обладателю "золота" УГМК (Екатеринбург) - 50:90.

По сравнению с прошлым сезоном количество клубов в элитном дивизионе увеличилось минимально за счет пришедшей из Суперлиги 1 сыктывкарской "Ники". Двухкруговой турнир "регулярки" завершится 15 марта, хотя сейчас настолько далеко загадывать ничего нельзя. Восьмерка лучших выходит в плей-офф. Четвертьфиналы играются до двух побед по схеме "1-2", у полуфиналов формат чуть более разъездной "1-1-1". Финал и серия за бронзовые медали проводятся до трех выигрышей одного из соперников по классической для нашего баскетбола системе "2-2-1".

Российский и европейский гегемон последних лет снова начал турнир в статусе безоговорочного фаворита и подтвердил его не только результатом гостевой встречи со "Спартой энд К", но и ранее в Республике Коми, где переиграл "Нику" (84:72). Небольшой разрыв можно объяснить боевитостью комячек, давно не сражавшихся в элите, а также лишь постепенным приездом иностранных звезд в стан УГМК.

Например, в Сыктывкаре за уралочек из легионеров играли испанка Альба Торренс и уроженка Багамских Островов со спортивным гражданством Боснии и Герцеговины Джонквел Джонс, а через неделю в Видном компанию им составили американки Александрия "Элли" Куигли и Кортни Вандерслут. Эти девушки... в браке между собой, он зарегистрирован в Сиэтле (штат Вашингтон) в католическое Рождество 2018-го. Отрадно все же, что самой результативной против "Спарты" стала центровая сборной России Мария Вадеева (19 очков).

В межсезонье из УГМК в стан главного конкурента национальной дружины курского "Динамо" перешла другая баскетболистка национальной дружины Раиса Мусина. По принципу: лучше больше игрового времени, чем очередной почти гарантированный титул. Курянки в порядке - 77:63 против новосибирского "Динамо". Не жалующий варягов столичный клуб МБА и красноярский "Енисей" уже успели выдать суперматч. Сибирячки победили в Москве 103:97 после трех дополнительных пятиминуток.