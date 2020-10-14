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Рубрика: Общество

Вылечи робота

В борьбе с коронавирусом помогут симуляторы
Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8287)
В борьбу с коронавирусом в столице подключился многопрофильный симуляционный центр Боткинской больницы. В его стенах можно создавать сценарии любых заболеваний. Но чтобы не тратить драгоценное время, команда центра выезжает с уроками в стационары, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. В их арсенале самые уникальные тренажеры, на которых хирурги, анестезиологи-реаниматологи отрабатывают навыки, примерно как пилоты самолета, но их задача не дать роботу "умереть".

Оттачивают мастерство врачи в симуляционном центре уже пять лет. В их распоряжении настоящие палаты реанимации и сотни тренажеров для самых разных целей. "Умные" манекены помогают подготовиться, не опасаясь последствий. Все для того, чтобы, пройдя курс обучения на роботах, врачи были готовы к борьбе за жизнь человека. Хирургия, кардиология, неврология, травматология, эндоскопия, анестезиология-реаниматология, акушерство и гинекология - более 200 образовательных программ, и каждую можно пройти всего за неделю. "За пять лет обучение в центре прошли более 50 тысяч медиков почти по 30 специальностям. В результате процент лапароскопических операций в городе вырос с 34 до 80", - рассказал главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин. В отличие от традиционных методов при лапароскопии операция осуществляется через небольшие разрезы (0,5-1,5 см), что позволяет значительно снизить период реабилитации.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
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"Если раньше врач был вынужден приобретать опыт при работе с пациентами, то теперь для этого есть современное оборудование. В частности, при лапароскопических операциях мы учим качественно и быстро накладывать швы. Отработав этот навык, врач может не опасаться, что во время реальной операции он где-то не перевяжет кровеносный сосуд или после удаления тканей наложит некачественно шов", - добавил Юрий Логвинов, заведующий медицинским симуляционным центром Боткинской больницы.

По его словам, к самым востребованным курсам - хирургии, сердечно-легочной реанимации, вентиляции легких - сейчас добавилась стажировка по работе с больными коронавирусом. С мая ее прошли более тысячи московских врачей. В зависимости от специальности курс рассчитан от 4 до 6 дней.

"Умные" манекены помогают отрабатывать навыки без последствий

Образовательные лекции и мастер-классы для врачей, которые борются с инфекцией, проводятся не только в центре, но и в стационарах. Выездные бригады уже побывали во временном госпитале ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, а на днях собираются провести трехдневный курс в Ледовом дворце "Крылатское". С собой бригада врачей берет тренажеры и оборудование. К примеру, медики отрабатывают практические навыки респираторной терапии на современном симуляторе TestChest, который с точностью имитирует верхние дыхательные пути и воспроизводит газообмен, легочную и гемодинамическую механики.

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