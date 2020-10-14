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Рубрика: Экономика

Просто побережем себя

Кто ездит без масок на МЦД?
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8287)
Каждый день в столице добавляется уже порядка 5 тысяч зараженных коронавирусом. Санитарные врачи не устают призывать москвичей беречь себя, соблюдать масочно-перчаточный режим. Слышат ли их горожане? Чтобы понять это, корреспонденты "РГ" прокатились на электричках Московского центрального диаметра-1 вместе с полицией и контролерами.

Поехали от Белорусского вокзала до станции Славянский бульвар и обратно. В вагоне новенькой "Иволги" пассажиров всего с десяток, трое - без масок. Главный инспектор-контролер ГКУ "Организатор перевозок" Александр Сергеев подходит к молодому человеку: "Маску наденьте, пожалуйста". Продолжая жевать булку, парень нехотя надевает маску. Неподалеку от него расположился пенсионер, тоже ничем не защищенный от вируса. Объясняет: "Не могу ходить в маске, задыхаюсь, у меня астма!" Контролер напоминает, что москвичам в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями рекомендовано во время режима повышенной готовности оставаться дома. За нахождение же в общественном транспорте без маски мужчина может быть оштрафован на 5 тысяч рублей. Пожилой человек, отпуская в адрес контролера нелестные слова, достает из борсетки маску.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Входим еще в одну электричку, старого образца. Удивительно, но тут явно пассажиры более законопослушные - почти все в масках. "Почему-то москвичи считают, что контролеры по старым электричкам ходят чаще, в них всегда меньше нарушителей, - делится наблюдением инспектор-контролер Надежда Морозова. - А если кто-то думает, что чем больше мы штрафуем, тем для нас лучше, то это не так. Наоборот, если бы все надели маски, у нас было бы меньше работы". Но остаться без работы контролерам и полицейским в столице, кажется, не грозит. Еще одна девушка, которую Морозова попросила надеть маску, заявила категорично: "Не надену. Не хочу портить макияж". С Белорусской она ушла в отделение с полицией. Хорошо, если ее категоричность будет стоить ей только штрафа, а не узнать из личного опыта, что, лежа с коронавирусом под аппаратом ИВЛ, макияж никого не волнует.

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