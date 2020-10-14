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14.10.2020 15:36

Липецкие проекты по росту доходов названы лучшими в стране

Липецкие проекты по повышению доходов - как муниципальной казны, так и жителей региона - отмечены на федеральном уровне: они были признаны победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Экономика и финансы". Оценивалось как качество управления финансовыми ресурсами, привлечение инвестиций, так и повышение благосостояния граждан. Третьи места в этой номинации заняли Липецк и село Поддубровское Усманского района.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Так, областной центр был отмечен благодаря проекту по увеличению доходной части бюджета за счет инвестиций в благоустройство парков и муниципально-частного партнерства при строительстве спортивных и социальных объектов.

Поддубровское сельское поселение Усманского района получило высокие оценки за проект по росту доходов населения, снижения уровня бедности на селе с помощью "коробочного решения" и социальных контрактов по выращиванию клубники с последующим гарантированным сбытом на предприятие "Ягодные поля". В проект вовлечено более 38 процентов трудоспособного населения, а средняя заработная плата в сельском поселении на треть выше средней по району.

- Липецкая область активно включилась в пилотный проект по заключению социальных контрактов. Наша задача получить хороший результат от этой программы - понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта, - отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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Председатель конкурсной комиссии, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин назвал конкурс "Лучшая муниципальная практика" очень важным.

- В этом году по поручению Президента призовой фонд был увеличен до 1 миллиарда рублей, соответственно большее количество муниципалитетов могут его получить. В этом году в 5 номинациях определяются 30 победителей, распределенных по двум категориям - городские округа и сельские поселения. В первую очередь, конкурс нацелен на удовлетворенность людей, ведь чем лучше будет управление на местах, тем комфортнее будет людям жить на этой территории.

Конкурс проводится Правительством России совместно с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований и Всероссийским Советом местного самоуправления для выявления, поощрения и распространения применения примеров лучших практик по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Победители выбираются по четырем номинациям: муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами, градостроительная политика, обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями, укрепление межнационального мира и согласия.

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