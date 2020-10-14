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14.10.2020 12:16
Рубрика: Происшествия

Мошенник обманул москвичку на миллион рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Жительница столицы познакомилась с 33-летним приезжим из ближнего зарубежья в сети Интернет.

В пресс-службе УВД по ЮАО Москвы сообщили, что через некоторое время новый знакомый под предлогом развития своего бизнеса стал просить у девушки деньги в долг, которые она переводила на указанный им счет и передавала при личных встречах. Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь и деньги не вернул. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.

Фото: Gettyimages
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Мошенника задержали оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Восточное задержали.

Выяснилось, что злоумышленник на одном из сайтов знакомств создал фейковую страничку с данными другого мужчины и вел переписку от его имени.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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