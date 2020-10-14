Мошенники пытались присвоить 13 млн рублей, принадлежавших пенсионерке

В городе Иваново адвокат и его знакомый пытались обокрасть 79-летнюю жительницу Кинешмы. Однако сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ивановской области раскрыли факт покушения на мошенничество группой лиц, совершенного в особо крупном размере.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники оформили фиктивный договор займа, согласно которому женщина якобы одолжила у участника криминального дуэта крупную сумму.

Чтобы получить подпись потерпевшей, фигуранты разыграли спектакль. Неизвестный гражданин под видом курьера службы доставки предъявил женщине для получения почтовое отправление с телевизионной приставкой. Пенсионерка в силу возраста не разобралась в ситуации и приняла посылку, расписавшись на предоставленных документах. Как позже установили полицейские, ее подпись была проставлена на чистых листах, которые затем были использованы для оформления договора займа и акта приема-передачи денег.

На основании подложных документов аферисты подготовили судебный иск о взыскании суммы долга, процентов за пользование чужими деньгами, неустоек и судебных расходов. Всего "набежало" 13 миллионов рублей.

Исковое заявление было направлено в Кинешемский городской суд Ивановской области. Однако в ходе его рассмотрения было установлено, что договор займа потерпевшая не заключала и ее подписи получены обманным путем. Эксперты подтвердили факт монтажа при изготовлении этого документа и акта приема-передачи денег к нему.

На основании собранных полицейскими материалов Следственным управлением СК России по Ивановской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу