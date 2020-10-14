Новости

Меркель о коронавирусе: Германия не выдержит второго локдауна 14.10.2020
В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом 14.10.2020
Путин наградил Кудрина и Турчака 14.10.2020
Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 14.10.2020
Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку 14.10.2020
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 14.10.2020
Воробьев не намерен возвращать пропускную систему в Подмосковье 14.10.2020
Слабые ночные заморозки ожидаются в Москве в выходные 14.10.2020
Хуснуллин: Льготная ипотека увеличивает объем строящегося жилья 14.10.2020
Минобороны сообщило о 1 468 военнослужащих с коронавирусом 14.10.2020
В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот второй вакцины от ковид 14.10.2020
Мурашко: Предельную цену на "Фавипиравир" зарегистрируют после согласования с ФАС 14.10.2020
На месте киноцентра "Соловей" в Москве построят четыре башни 14.10.2020
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с венграми 14.10.2020
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений 14.10.2020
Следователи задержали тещу убитого в Петербурге рэпера Картрайта 14.10.2020
В Минтруда пообещали решить спорную ситуацию с автознаком "Инвалид" 14.10.2020
Театр Ермоловой из-за коронавируса закрылся до 29 октября 14.10.2020
Москалькова прокомментировала членство РФ в Совете по правам человека ООН 14.10.2020
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт 14.10.2020
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины 14.10.2020
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР 14.10.2020
Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике 14.10.2020
Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима 14.10.2020
Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5% 14.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
14.10.2020 23:16
Рубрика: Власть

"Два капитана" на финише

Органы власти Подмосковья готовятся к переезду
Текст: Любовь Пятилетова
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8287)
Строительство бизнес-центра "Два капитана" в Красногорске завершается. Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, уже в ноябре его планируется ввести в эксплуатацию. Это позволит региону завершить объединение правительственных структур возле Дома правительства и создать условия для эффективной работы госслужащих.
Бизнес-центр представляет собой две башни в 22 и 27 этажей со сферической пятиэтажной пристройкой. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО Бизнес-центр представляет собой две башни в 22 и 27 этажей со сферической пятиэтажной пристройкой. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Бизнес-центр представляет собой две башни в 22 и 27 этажей со сферической пятиэтажной пристройкой. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Именно такую задачу ставил губернатор Андрей Воробьев, когда министерство имущественных отношений Подмосковья в судебном порядке сначала добилось возврата этого объекта незавершенного строительства в государственную собственность области, а затем минстрой на протяжении нескольких лет достраивал его. "Как известно, достраивать же и переделывать всегда сложнее, чем начинать строительство с нуля, - рассказала вице-президент ГК "Инград" Юлия Вавилина. - Это потребовало очень кропотливой и серьезной работы. Дело в том, что центр "Два капитана" изначально был технологически непростым объектом: не только с точки зрения его архитектуры, но и с точки зрения технического оснащения. Разработчики включили в него самые последние разработки в области интеллектуальных систем, автоматизации и энергоэффективности. Но сейчас мы уверены, что новый деловой комплекс станет современной визитной карточкой Подмосковья.

Мособлдума перешла на удаленный режим работы из-за COVID-19

Министр строительного комплекса области Владимир Локтев добавил: "Сегодня мы уже на финишной прямой - нам осталось завершить отделку помещений, провести пусконаладку инженерных систем и оборудования".

Здание нового бизнес-центра состоит из двух башен - 22-этажной и 27-этажной, со сферической пятиэтажной пристройкой и четырехэтажной пристроенной подземно-наземной автостоянкой, плюс три подземных этажа. С минус первого по семнадцатый этаж башни объединены в один объем.

Бизнес-центр позволит региону завершить объединение министерств и ведомств возле Дома правительства и создать условия для эффективной работы госслужащих

Как стало известно "РГ", переедут в "Два капитана" Московская областная Дума, министерство сельского хозяйства, Главное контрольное управление, Контрольно-счетная палата, а также Главное управление загса Московской области. Помещения же, которые прежде занимали эти ведомства в центре Москвы на улице Сретенке и двух переулках - Ащеуловом и Среднем Каретном, будут выставлены на торги в рамках реализации прогнозного плана приватизации на 2021-2023 годы.

В регионах Власть Работа власти Регионы Московская область Правительство Московской области Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Президент внес в Госдуму пакет проектов, закрепляющих верховенство Конституции
Путин: В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса
Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку
Воробьев не намерен возвращать пропускную систему в Подмосковье
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия