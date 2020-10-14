Строительство бизнес-центра "Два капитана" в Красногорске завершается. Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, уже в ноябре его планируется ввести в эксплуатацию. Это позволит региону завершить объединение правительственных структур возле Дома правительства и создать условия для эффективной работы госслужащих.

Бизнес-центр представляет собой две башни в 22 и 27 этажей со сферической пятиэтажной пристройкой. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Именно такую задачу ставил губернатор Андрей Воробьев, когда министерство имущественных отношений Подмосковья в судебном порядке сначала добилось возврата этого объекта незавершенного строительства в государственную собственность области, а затем минстрой на протяжении нескольких лет достраивал его. "Как известно, достраивать же и переделывать всегда сложнее, чем начинать строительство с нуля, - рассказала вице-президент ГК "Инград" Юлия Вавилина. - Это потребовало очень кропотливой и серьезной работы. Дело в том, что центр "Два капитана" изначально был технологически непростым объектом: не только с точки зрения его архитектуры, но и с точки зрения технического оснащения. Разработчики включили в него самые последние разработки в области интеллектуальных систем, автоматизации и энергоэффективности. Но сейчас мы уверены, что новый деловой комплекс станет современной визитной карточкой Подмосковья.

Министр строительного комплекса области Владимир Локтев добавил: "Сегодня мы уже на финишной прямой - нам осталось завершить отделку помещений, провести пусконаладку инженерных систем и оборудования".

Здание нового бизнес-центра состоит из двух башен - 22-этажной и 27-этажной, со сферической пятиэтажной пристройкой и четырехэтажной пристроенной подземно-наземной автостоянкой, плюс три подземных этажа. С минус первого по семнадцатый этаж башни объединены в один объем.

Бизнес-центр позволит региону завершить объединение министерств и ведомств возле Дома правительства и создать условия для эффективной работы госслужащих

Как стало известно "РГ", переедут в "Два капитана" Московская областная Дума, министерство сельского хозяйства, Главное контрольное управление, Контрольно-счетная палата, а также Главное управление загса Московской области. Помещения же, которые прежде занимали эти ведомства в центре Москвы на улице Сретенке и двух переулках - Ащеуловом и Среднем Каретном, будут выставлены на торги в рамках реализации прогнозного плана приватизации на 2021-2023 годы.