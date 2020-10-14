Мособлдума перешла на удаленный режим работы из-за COVID-19

Мособлдума перешла на удаленный режим работы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного парламента.

По словам председателя областной думы Игоря Брынцалова, парламент открыл осеннюю сессию очно, но заседания комитетов и так проходили преимущественно в формате видео-конференц-связи. "Удаленно у нас работают и сотрудники пенсионного возраста, и страдающие хроническими заболеваниями", - заявил он.

Работа парламента будет вестись в режиме видеоконференций, пока ситуация не нормализуется, отметил Брынцалов. С 8 октября в Московской области наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19. С начала пандемии коронавирус обнаружили у 78,7 тысячи жителей региона.