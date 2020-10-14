На МЦД-1 прошел рейд по выявлению граждан без масок

По данным столичного ГКУ "Организатор перевозок" с мая оштрафовали за отсутствие масок и перчаток почти 96 тысяч пассажиров общественного транспорта столицы. Из общего количества оштрафованных в октябре выявлено 10 тысяч нарушителей. В среду на Московском центральном диаметре-1 корреспонденты "РГ" проверяли пассажиров вместе с полицией и контролерами.

Маршрут рейда был от Белорусского вокзала до станции Славянский бульвар и обратно. К платформе пути №1 походит новенький поезд "Иволга" в сторону Одинцово. С нами два полицейских и два контролера - по одному на транспорте они не работают. Прибывшая электричка не открывает двери возле надземного перехода, бежим до ближайшего открытого входа. Вид бегущих людей в форме, заставляет пару пассажиров встать и направиться в другую сторону состава. В вагоне всего десять человек, из них трое - без масок. Главный инспектор-контролер ГКУ "Организатор перевозок" Александр Сергеев с жетоном 341 на кармане подходит к первому безмасочному, жующему булку: "Маску наденьте, пожалуйста". Парень отвечает, что он завтракает. Но контролеры непреклонны. Нехотя парень надевает маску, продолжая жевать. Через ряд сидений от него аналогичный вопрос, но в ответ пенсионер заявляет, что у него астма: "Я не могу ходить в маске, задыхаюсь!" Контролер отвечает, что на лице не написано про астму, "хроникам" рекомендовано быть дома, а согласно указу мэра №12 от 5 марта 2020 года в городе введен режима повышенной готовности. "Нахождение в общественном транспорте без маски недопустимо. За это полагается штраф в размере 5 тысяч рублей", - говорит контролер.

Пенсионер отпускает в адрес проверщика нецензурное выражение и нехотя достает из кожаной борсетки респиратор. Как надел, участники рейда пошли дальше. Третьей бесмасочной в вагоне оказалась кустодиевская красавица с копной рыжих волос. "Уже болела ковидом, не заразная и заболеть не могу", - говорит девушка, назвавшаяся Евгенией. Контролер Сергеев, интересуется: давно ли болела. Выяснив, что в мае, облегченно вздыхает и попросит надеть маску. "Нехорошо нарушать, хулиганите!" - добавляет Сергей Радьков командир взвода линейного отдела МВД России на станции Москва -Белорусская. По его словам, при полиции пассажиры ведут себя спокойнее. В подтверждении этих слов, из соседнего вагона, куда уже пришли контролеры, доносится шум.

"В вагоне всего 20 человек. Дистанцию соблюдайте, отойдите. Была маска, выронил, - шаря по карманам, говорит мужчина. - Видели валяются на асфальте, и моя теперь там же". Он видит полицейских, предлагает ограничиться предупреждением. В ответ контролер замечает, что это нарушение карается штрафом, нет льготного периода на его оплату, а оплатить можно в течении 60 дней, потом этим делом займутся судебные приставы. "Давайте паспорт для составления протокола", - говорит Сергеев. "Я на Беговой выхожу",- парирует Александр Пелевин, так зовут нарушителя. Вместе с ним выходят все участники рейда.

"Занимаюсь ремонтом квартир, - поясняет "РГ" Пелевин. - Штраф - пятая часть моей зарплаты. Накуплю десяток масок, по всем карманам брюк рассую". Пока оформляют протокол, проходит электричка. "Если бы не было паспорта, в отделение привели, выяснять личность, - говорит полицейский Радьков. - Полчаса на заполнение семи листов бумаги уходит". Следующий состав МЦД приходит старого образца. Что интересно, здесь пассажиров больше, почти на всех надеты маски. "Люди уверены, что контролеры ходят по старым электричкам, и меньше нарушают, - говорит инспектор-контролер ГКУ "Оператор перевозок" Надежда Морозова. - Маски нужны для соблюдения безопасности. Если все наденут - нам работы меньше". На обратном пути у одного из нарушителей не оказалось ни маски, ни паспорта, ни билета. Как ответила "РГ" нарушительница, назвавшаяся Аленой: "Мне макияж важнее, у меня встреча". Но на Белорусской, она ушла с полицией.

Как рассказал "РГ" начальник дистанции пассажирских обустройств МЦД ОАО "РЖД" Антон Данилов, помимо контролеров "ГКО "Организатора перевозок", рейды проводят работники центральной пассажирской компании с коллегами из столичного Роспотребнадзора. "Такие рейды проходят не менее двух раз в неделю, для этого выбираем участок и отслеживаем ситуацию, - говорит Данилов. - С нарушителями проводим профилактические беседы. Ведь маску купить не проблем: они есть во всех кассах, вендинговых аппаратах. Купить можно и маски и перчатки, обеззараживающие средства. Для напоминания пассажирам о необходимости ношения масок и перчаток, соблюдения социальной дистанции, регулярно идет аудиооповещение. На территории станций установлены санитайзеры для обработки рук".

Кстати

Для повышения безопасности составы ежедневно дезинфицируют: 4,5 тыс. вагонов электричек, 450 вагонов "Ласточек" МЦК и около 900 поездов дальнего следования. Причем городские электрички обрабатывают еще и днем при захождении в пункты оборота.