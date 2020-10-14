На месте киноцентра "Соловей" в Москве построят четыре башни

На месте киноцентра "Соловей", снос которого в прошлом году вызвал большой резонанс и бурю обсуждений, будет реализован новый проект взамен прежнего. Вместо массивной высотки на едином цоколе построят четыре стеклянные башни, расширяющиеся кверху. Проект представил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Архитектура прежнего проекта действительно была очень спорной и мягко говоря неактуальной, - напомнил он. - С тех пор мы провели огромную работу с инвестором, поменяли команду архитекторов и проект полностью изменился. Теперь, я думаю, критики удастся избежать, и мы получим хорошую качественную архитектуру в этом важном для города месте".

Проект изменился кардинально. Вместо монолитной высотки, характерной для "лужковской" архитектуры 1990-2000-х годов появятся четыре башни с оригинальными фасадами медного оттенка. Здания как бы расширяются к небу - с каждым новым этажом площадь становится чуть больше. Судя по иллюстрациям, смотрятся новые высотки легкими, а между ними помещается небольшой зеленый двор. Цоколь под башнями понизили с трех до двух этажей и придали ему структуру кругов. Кузнецов говорит, что решена главная проблема прежнего проекта - массивность и монотонность. Новое архитектурное решение разработало известное столичное архбюро "Цимайло, Ляшенко и Партнеры".

Помимо апартаментов в комплексе появится кинотеатр и общественные пространства. "С уровня общественной крыши можно будет попасть в зону кинотеатра, кафе, ресторанов и спорта, а затем в благоустроенный двор. На мой взгляд, работа над этим проектом - отличный пример гармоничного взаимодействия общественности, власти, девелопера и архитекторов", - считает Кузнецов.

Напомню, известный киноцентр "Соловей" был построен в центре Москвы в конце 1980-х годов - его называли самым многозальным не только в России, но и в Восточной Европе. Под одной крышей умещались 24 зала. Владелец здания, впрочем, в прошлом году заявил, что оно устарело и не отвечает современным нормам - на его месте будет построен комплекс апартаментов, но функция кинопоказа сохранится.

Снос киноцентра начался еще в конце прошлого года, а окончательно завершился на днях - на месте "Соловья" осталось пустое поле, с которого вывезли почти весь строительный мусор. Расположен киноцентр, напомню, на Дружинниковской улице - через дорогу от вестибюля станции метро "Краснопресненская" рядом с городским зоопарком.

В Москомархитектуры "РГ" рассказали, что выдать архитектурно-градостроительное решение на проект комплекса планируется до конца ноября, после чего можно будет говорить о сроках строительства.