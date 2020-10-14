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14.10.2020 20:40
Рубрика: Экономика

На месте киноцентра "Соловей" в Москве построят четыре башни

Текст: Александр Мелешенко

На месте киноцентра "Соловей", снос которого в прошлом году вызвал большой резонанс и бурю обсуждений, будет реализован новый проект взамен прежнего. Вместо массивной высотки на едином цоколе построят четыре стеклянные башни, расширяющиеся кверху. Проект представил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"Архитектура прежнего проекта действительно была очень спорной и мягко говоря неактуальной, - напомнил он. - С тех пор мы провели огромную работу с инвестором, поменяли команду архитекторов и проект полностью изменился. Теперь, я думаю, критики удастся избежать, и мы получим хорошую качественную архитектуру в этом важном для города месте".

Проект изменился кардинально. Вместо монолитной высотки, характерной для "лужковской" архитектуры 1990-2000-х годов появятся четыре башни с оригинальными фасадами медного оттенка. Здания как бы расширяются к небу - с каждым новым этажом площадь становится чуть больше. Судя по иллюстрациям, смотрятся новые высотки легкими, а между ними помещается небольшой зеленый двор. Цоколь под башнями понизили с трех до двух этажей и придали ему структуру кругов. Кузнецов говорит, что решена главная проблема прежнего проекта - массивность и монотонность. Новое архитектурное решение разработало известное столичное архбюро "Цимайло, Ляшенко и Партнеры".

Помимо апартаментов в комплексе появится кинотеатр и общественные пространства. "С уровня общественной крыши можно будет попасть в зону кинотеатра, кафе, ресторанов и спорта, а затем в благоустроенный двор. На мой взгляд, работа над этим проектом - отличный пример гармоничного взаимодействия общественности, власти, девелопера и архитекторов", - считает Кузнецов.

Напомню, известный киноцентр "Соловей" был построен в центре Москвы в конце 1980-х годов - его называли самым многозальным не только в России, но и в Восточной Европе. Под одной крышей умещались 24 зала. Владелец здания, впрочем, в прошлом году заявил, что оно устарело и не отвечает современным нормам - на его месте будет построен комплекс апартаментов, но функция кинопоказа сохранится.

Фото: Татьяна Андреева
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Снос киноцентра начался еще в конце прошлого года, а окончательно завершился на днях - на месте "Соловья" осталось пустое поле, с которого вывезли почти весь строительный мусор. Расположен киноцентр, напомню, на Дружинниковской улице - через дорогу от вестибюля станции метро "Краснопресненская" рядом с городским зоопарком.

В Москомархитектуры "РГ" рассказали, что выдать архитектурно-градостроительное решение на проект комплекса планируется до конца ноября, после чего можно будет говорить о сроках строительства.

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