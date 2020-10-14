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14.10.2020 00:47
Рубрика: Общество

Наступил лучший период для наблюдений за Марсом с территории России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ночь на среду, 14 октября, наблюдения Марса с территории России станут лучшими за последние 32 года. Планета будет высоко над горизонтом и затмит своей яркостью Сириус и Юпитер. В Московском планетарии рассказали, что это лучшее противостояние Марса для жителей нашей страны (Земля и Марс выстраиваются в ряд по одну сторону от Солнца).

Фото: iStock
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Марс подойдет к Земле на 62 миллиона километров. В средних широтах России его будет видно под углом зрения в 40 градусов к горизонту, а в южных широтах - на 50 градусах. Его можно найти на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью. От других звезд Марс отличается немигающим светом, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, октябрь - лучшее время для наблюдений за Марсом. В бинокль можно увидеть яркий красноватый диск, а телескоп с увеличением более 100 крат позволит рассмотреть даже элементы поверхности: крупные темные и светлые области, южную полярную шапку.

Тем, кто проспит "Великое противостояние" Земли и Марса, не стоит огорчаться. Планета будет сиять на вечерне-ночном небе всю осень и зиму.

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