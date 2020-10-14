Открытие половины новых ТЦ в Москве перенесено на 2021 год

На этот год был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых центров в Москве (около 950 тыс. кв. м), однако порядка половины из них (49%) уже перенесено на следующий год, сообщает Knight Frank.

Всего за 2020 год в столице было введено 166,9 тыс. кв. м арендопригодных площадей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда было введено 149 тыс. кв. м. Были открыты ТЦ в составе МФК "Квартал West", ТЦ "Остров Мечты", аутлет-центр The Outlet Moscow и ТЦ "Столица", два районных ТЦ ADG Group - "Эльбрус" и "Будапешт".

Однако 49% от заявленного годового ввода (467,7 тысячи кв.м) было перенесено на следующий год.

Количество вакантных площадей в ТЦ столицы, работающих более двух лет, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 1,8% - до 5,3%. В более новых ТЦ пустуют 11% площадей. Общий уровень вакансии достиг 9,5%, что на 2,9 процентных пункта больше, чем год назад. По итогам года при сохранении текущих противоэпидемиологических мер прогнозируется рост вакансии до 11%. Показатель обеспеченности москвичей качественными торговыми площадями составил 532,2 кв. м на 1 000 человек, что на 3,7% больше, чем годом ранее.

В ближайшее время, в том числе из-за пандемии и ограничений в передвижении, будут набирать популярность как у девелоперов, так и у потребителей, районные ТЦ, считают эксперты.

Существует вероятность корректировки даты ввода 30-40% новых торговых центров, анонсированных к открытию в 2020-2021 годы. Однако сокращение объемов ввода не будет существенным, так как часть объектов уже находится в высокой степени готовности, и девелоперам невыгодно переносить дату ввода на финальной стадии.

Восстановления трафика в российских ТЦ до докризисного уровня можно ожидать не ранее середины 2021 года, а по некоторым сегментам, например, развлекательным центрам и кинотеатрам, - не ранее конца 2021 года.