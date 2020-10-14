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14.10.2020 19:59
Рубрика: Общество

Одно слово - офицер!

Почему почести георгиевскому кавалеру воздали тайком
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 208(8262)
28 лет назад на Юго-Западном кладбище Воронежа случилось небывалое: впервые со времен царской России воздали воинские почести георгиевскому кавалеру. Прапорщик Алексей Комлев с военного аэродрома привел на могилу унтер-офицера Сергея фон Грамбека своих сослуживцев, сказал речь, прогремел ружейный салют.
Алексей Комлев: 30 лет назад все обошлось без последствий - начальство о нашей импровизации не узнало, а свои помалкивали. Фото: Владимир Лавров Алексей Комлев: 30 лет назад все обошлось без последствий - начальство о нашей импровизации не узнало, а свои помалкивали. Фото: Владимир Лавров
Алексей Комлев: 30 лет назад все обошлось без последствий - начальство о нашей импровизации не узнало, а свои помалкивали. Фото: Владимир Лавров

Произошло это в 20-ю годовщину со дня смерти фон Грамбека. Команду для церемонии набрали из тех, кто в тот день был свободен от полетов.

- Офицеры были мои друзья. Прикрывали меня, командировки выписывали, когда мне по историческим делам нужно было в архив Минобороны съездить, - улыбается Комлев. - Тут тоже пошли навстречу.

Георгиевскими кавалерами Алексей Комлев интересовался с детства: мальчишкой бегал смотреть на людей в непривычной форме с желто-черными ленточками и белыми крестами на груди. 9 декабря, в свой праздник, они собирались в центре Воронежа у Дома офицеров.

Фото: Сергей Иванов
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- Сергей фон Грамбек выделялся даже среди них: высокий статный красавец, сапоги начищены до зеркального блеска. Одно слово - георгиевский кавалер!

В 1970 году поручик умер, похоронили его на Юго-Западном кладбище. 19 лет спустя Алексей Алексеевич - к тому времени уже всерьез занимавшийся военной историей - отыскал и привел в порядок могилу: она заросла бурьяном, надгробия не было. Комлев на свои сбережения установил памятник, а еще через год воздал поручику положенные почести. Гимнастерку, похожую на царский образец, он купил в комиссионном магазине, драгунская шашка у него была.

Фон Грамбек происходит из старинной офицерской семьи. Среди его предков генералы и адмиралы, кавалеры высших российских наград - достаточно сказать, что прадедом его был известный полководец Павел Пущин. Отец поручика командовал расквартированным в Воронеже кавалерийским эскадроном. Часть воевала на фронтах Первой мировой, а когда грянула революция и фронты разбежались, кавалеристы не сорвали со своего командира погоны и не расстреляли его, как тогда было принято, а вместе с полковником вернулись в Воронеж.

Кстати, в том полку служил унтер-офицером и сын полковника - Сергей. Георгиевский крест он получил за спасение раненого офицера.

В Воронеже оставшиеся не у дел отец с сыном организовали рабочую артель, но вскоре полковника позвали в Красную армию на генеральскую должность командира бригады. Следом за ним пошел служить новой власти и поручик. Еще через год Воронеж заняли белые, оба Грамбека стали офицерами Добровольческой армии и вместе с нею отступали с боями на юг. Полковник попал в плен к красным и был расстрелян. Сергей ушел за море и поселился в Греции. Там он устроился расписывать посуду в керамической мастерской. Поручик был талантливым художником, у Комлева хранится несколько его рисунков, сделанных карандашом в офицерской книжке на привалах.

Фото: wikimedia.org
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Когда началась Вторая мировая и Грецию заняли немцы, они пришли и к фон Грамбеку: вы, мол, наш по происхождению, идемте воевать с большевиками. Тот отказался и угодил в гестапо, откуда его выручила немка. В 1955 году началась очередная кампания по возвращению эмигрантов в Советский Союз - вернулся в Воронеж и фон Грамбек. Думал, сможет зарабатывать живописью. Но, когда принес свои полотна в салон, его чуть не арестовали снова. Сергей не был членом Союза художников, а значит, продавать картины не имел права.

Узнав, что неизвестный военный ухаживает за могилой ее отца, в Воронеж из Греции приехала дочь поручика Елизавета. Она присутствовала на салюте, а собираясь обратно, передала Комлеву семейный архив: письма, документы, фронтовые рисунки отца, оставшиеся от полковника-деда шпоры с малиновым звоном и уникальный нагрудный знак - аэроплан с Андреевским флагом на фоне двуглавого орла. Его Грамбек-старший получил в 1912 году за взнос на развитие российского воздушного флота.

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