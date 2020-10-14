У пенсионера Евгения Мязина из воронежского райцентра Павловск рекордный трудовой стаж - 73 года. Почти три четверти века Евгений Степанович проработал в родном городе сапожником, обул не одно поколение павловчан и жителей соседних сел. Страна отметила его работу: к парадному пиджаку 89-летнего труженика прикреплены два ордена Трудового Красного Знамени и орден Октябрьской Революции (вторая по значимости награда СССР, между прочим), масса медалей. К трудовой книжке пришлось добавить специальный вкладыш: десятки записей о грамотах, благодарностях, премиях за ударный труд и обучение молодежи не уместились в стандартном разделе. В советское время фото Мязина не сходило с районной Доски почета и регулярно появлялось на областной. Однако когда горожане обратились в мэрию с просьбой присвоить Евгению Степановичу звание почетного гражданина Павловска, им отказали. "РГ" разобралась, почему.

Сапоги со скрипом

- 73 года? Это очень много, - удивились в отделении Пенсионного фонда по Воронежской области. - Людей со стажем более 50 лет можно пересчитать по пальцам, а тут почти 75… Можно сказать, рекорд.

Уточнить, самый ли это большой стаж в регионе, в ПФР не смогли - подобного учета не ведется, - но заверили, что однозначно выдающийся. Работать Евгений Мязин начал в 1943 году: 12-летним пацаном поступил в артель "Красный кустарь" учеником сапожника.

- Поначалу нас учили латки клеить, - плохо гнущимися узловатыми пальцами Евгений Степанович показывает как. Артель чинила обувь красноармейцам - через Павловск в то время проходила линия фронта, за Доном были немцы. Вскоре Мязин из ученика стал мастером. Сапожником он остался, даже уйдя в армию: талантливого парнишку определили в хозвзвод, где он шил офицерам сапоги, а их женам - модельные туфли и босоножки. Обувь оказалась настолько хороша, что солдата не хотели отпускать на гражданку, уговаривали остаться старшиной в хозвзводе.

- Офицерам я шил сапоги со скрипом - тогда это модно было. В среднюю часть подошвы вставляются два куска кожи лицевой стороной друг к другу. По краям прошиваются, а середина остается свободной и смазывается керосином. При ходьбе куски трутся друг об друга, издавая нужный звук. Можно даже громкость регулировать, - смеется старый мастер. - Командир батальона пожаловался, что его по звуку шагов в штабе издалека узнают. Я ушил свободную часть, скрип стал потише.

Вернувшись в 1955 году в Павловск, Евгений Степанович устроился на местный комбинат бытового обслуживания и проработал там до 2016 года. Комбинат много раз менял названия и переезжал, но рабочее место старейшего мастера всегда было одинаковым: у окна и с радиоприемником на подоконнике. После работы и рыбалки музыка - третья страсть Евгения Степановича, в молодости без него и его гармони не обходилась ни одна свадьба в Павловске.

Красный пахарь

- Отец уходил на работу в семь часов утра, возвращался в семь вчера, по субботам тоже шил. Весь район в его обуви ходил, особенно после войны. У колхозниц ноги пухли от недоедания и тяжелой работы, отец делал им специальную, по индивидуальной мерке, - рассказал сын Сергей. Он впервые обул покупные туфли, когда в Воронеже в институте учился. До этого сандалии, зимние ботинки и даже кроссовки для игры в футбол шил папа - ставил ступню сына на лист бумаги, обводил карандашом, а на следующий день выдавал готовую пару.

В советское время фотография Евгения Мязина не сходила с районной Доски почета

Своему отцу - тому на войне разрывной пулей искалечило ногу - Евгений Мязин доводил до ума пошитые в Воронеже ортопедические ботинки. "В них нога спит", - хвалил ветеран. Я взял сработанный Евгением Степановичем женский сапог и отнес его в ближайший пункт ремонта обуви. "Ишь ты, советский сапог, - удивился седоусый мастер Василий Бобраков. - Ему сносу нет. Хорошая работа, сейчас таких не делают".

Павловск стоит в степи - пока не провели газ, заготовка дров на зиму была здесь большой проблемой. Отработав 12 часов на комбинате, Мязин наскоро ужинал, садился в лодку и на веслах поднимался на несколько километров вверх по реке к излучине, где выносило на берег коряги и сушняк. Возвращался уже под утро. Спал пару часов и опять шел на работу.

- Отец добрый, заботливый, умный, ни разу голоса на нас не повысил, в чужие дела старался не лезть. Очень скромный, никогда своих заслуг не выпячивал. Ему говорили: стань коммунистом, Героя Соцтруда получишь. Он отвечал: "Ни к чему мне это, будет отвлекать от работы". Отец меня многому в жизни научил. Ну кроме ремесла разве что - тут он один такой.

Живет старый сапожник на улице Красный Пахарь - в доме, построенном своими руками. Здесь у окна стоит обувная швейная машина - неубиваемый "Зингер" с ножным приводом. Правда, в последние годы это скорее напоминание о десятилетиях упорного труда: за смену Мязин шил по десять пар женских туфель при норме полтора дня на одну. Пятилетний план выполнял за два года и еще успевал молодых обучать. Декором стали и несколько хранящихся в доме гармоней: скованные артритом пальцы не попадают в кнопки.

Каждому по труду?

Летом 2020-го жители Павловска составили петицию в мэрию с просьбой присвоить Евгению Мязину звание почетного гражданина города. В ответе, подписанном главой городского совета депутатов Сергеем Колесниковым, говорилось, что звание присвоено другому человеку, Олегу Горбунову. Без объяснения причин.

- Мы даже не знаем, кто это. Он только родился в Павловске, а всю жизнь в Ленинграде прожил. Или вот, например, бывший мэр Николай Безродный. При нем за большие деньги перекрыли дамбой Стародонье (рукав Дона. - Прим. ред.), река стала подмывать наш берег с домами. Пришлось потратить еще больше средств, чтобы берег укрепить. Но Безродный в итоге - почетный гражданин! А Евгений Степанович всю жизнь проработал здесь, обул несколько поколений земляков, приносил конкретную пользу - и его не хотят отметить. По-моему, это издевательство, - считает Иван Северинов из инициативной группы в поддержку Евгения Мязина.

В положении о почетных гражданах Павловска сказано, что звание это является признанием заслуг лица перед городом и его населением. Достижения Олега Николаевича Горбунова связаны с Ленинградом - там он стал одним из разработчиков первого в стране лазерного устройства передачи данных, возглавил СКБ "Свет", где разрабатывались волоконно-оптические линии связи.

В беседе с "РГ" глава горсовета Сергей Колесников проговорился, что кандидатуру Олега Горбунова ему порекомендовали, но затем спохватился и о подробностях умолчал.

Как поймать сома на квок

Евгений Степанович Мязин очень любит рыбалку. Летом он несколько раз выходил с сыном на Дон, ловили сомов на квок. Это приспособление для привлечения внимания самой вкусной речной рыбы. Серповидное лезвие насажено на рукоять, с другой стороны к нему приклепана пятка - металлический овал (у Мязина обточенный до нужной формы советский пятак). Квоком особым образом бьют по воде - получается бульк, на который сом спешит. Почему так происходит - единого мнения нет. Научно-рыболовное большинство считает, что издаваемый квоком звук похож на играющую рыбу и будит в речном хищнике аппетит. Так или иначе, привлеченный таким манером сом идет в нужное место и бросается на наживку, саранчу или лягушку. Дальше начинается самое интересное - поединок рыбака и крупной рыбы.

- За раз по десятку сомов вытаскиваем. По 15-18 килограммов каждый, - с гордостью заявил сын. Отец молча улыбался. Было время, когда рыбалка для него была не развлечением, а способом выжить: после войны весь Павловск с Дона кормился. В более сытые годы часть улова на тележке отвозили в детский санаторий. Ухой и жареной рыбой собственного приготовления сапожник кормил семью, угощал соседей и коллег. Теперь так же поступает его сын.

Кстати

Самый большой в России стаж имел ульяновский токарь Михаил Лимасов, проработавший на патронном заводе 80 лет. В 2013-м Михаил Иванович скончался на 104-м году жизни, его имя носит промышленная премия. Мировым рекордсменом считается японский фермер Изюми, начавший работать в восьмилетнем возрасте и ушедший на пенсию в 105 лет.