Под Тулой полиция возбудила дело о смертельном ДТП с маршруткой

В Тульской области полиция возбудила уголовное дело по ДТП с маршрутным такси, в котором погибли три человека. Следователи полагают, что имело место нарушение правил дорожного движения.

Как сообщил "РГ" руководитель пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, следственные органы полиции возбуди дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 5 статьи 264 УК РФ). Авария произошла в Кимовском районе в 12:25. Столкнулись Daewoo Nexia, на фото видно, что это такси, и пассажирская "Газель", работавшая в режиме маршрутного такси и следовавшая по маршруту 109 Новольвовск - Кимовск .

По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где сразу столкнулся с маршруткой. В результате аварии на месте погибли водитель и две женщины в Daewoo Nexia. В микроавтобусе получили травмы водитель и пять пассажиров, все госпитализированы.