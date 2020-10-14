Под Тулой в ДТП с маршруткой три человека погибли, шесть пострадали

В Кимовском районе Тульской области столкнулись маршрутное такси ГАЗель Next и Daewoo Nexia. В результате три человека погибли на месте и шесть получили травмы различной степени тяжести, сообщил "РГ" официальный представитель УМВД по региону Андрей Ярцев.

Авария произошла в 12:25 на 10 километре автодороги Кимовск - Новольвовск между населенными пунктами Калиновка и Петровское. Столкнулись иномарка и микроавтобус с пассажирами, следовавший по 109 маршруту.

По предварительным данным, Daewoo Nexia выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с маршруткой. В результате на месте погибли три человека, ехавшие в легковушке. В маршрутном такси травмы получили водитель и пять пассажиров.

На место аварии выехал начальник УМВД по региону Сергей Галкин.