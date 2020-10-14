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14.10.2020 23:02

Пособие на ребенка смогут получать больше липецких семей

Комиссия Липецкого областного Совета депутатов рассмотрела и одобрила изменения в Закон Липецкой области "О пособии на ребенка". Из-за сложной эпидобстановки заседание проходило в заочном режиме.

- Поправки, которые мы рассматриваем, позволят большему числу семей с детьми получить данную меру социальной поддержки, - рассказал председатель регионального парламента Павел Путилин. - Изменения разработаны по обращениям жителей. Уточняются условия для получения пособий многодетными и малообеспеченными семьями, семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды, и семьями, которые экономически пострадали во время пандемии.

В представленном законопроекте скорректированы критерии в части наличия автотранспортных средств, которые будут учитываться при назначении пособия на ребенка. Его могут оформить многодетные семьи, имеющие транспортное средство мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Ранее пособие назначалось, если в семье был автомобиль до 120 лошадиных сил. Также не будут учитываться транспортные средства, полученные семьями в качестве подарка и в связи с рождением восьмого ребенка, и автомобили, имеющие год выпуска десять и более лет.

Фото: Липецкий облсовет
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- Социальная поддержка семей с детьми особенно важна во время пандемии, отметил Павел Путилин. - Поэтому пособие на ребенка будет назначаться трудоспособным гражданам, которые временно потеряли работу и зарегистрировались в службе занятости. Раннее его могли оформить только жители, имеющие статус безработного, который присваивается не сразу.

Павел Путилин подчеркнул, что поправками предполагается еще и расширить спектр получателей пособия: наличие у одного из членов семьи статуса индивидуального предпринимателя предлагают не считать препятствием для назначения пособия на ребенка.

Кроме того, исключаются критерии нуждаемости при назначении пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Фото: Липецкий облсовет
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- Это особая категория детей, которым необходима забота не только со стороны близких людей и общества, но также и государства, - добавил спикер.

В документе устанавливается единый подход к дате выплаты пособия "не позднее 20 числа каждого месяца". Денежные средства на пособие на ребенка будут перечисляться в кредитные организации на счета получателей.

На следующей неделе документ будет вынесен на рассмотрение профильного комитета Липецкого облсовета.

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