Приезжие в Москве ограбили таксиста на 34 тысячи рублей

Оперативники задержали приезжего мужчину, подозреваемого в совершении грабежа, сообщили в пресс-службе УВД ЮАО Москвы.

С заявлением о грабеже обратился водитель такси. По его словам, его ограбили, когда он подвозил четырех пассажиров. В конце поездки они, угрожая насилием, забрали его личные вещи, мобильный телефон и портмоне, затем скрылись. По предварительной оценке, ущерб составил 34 тысячи рублей.

Одного из нападавших задержали оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский затон совместно с коллегами из УВД по ЮАО. Им оказался 23-летний приезжий.

В результате в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". Подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается, соучастники разыскиваются.