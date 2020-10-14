Гигантский котлован у Павелецкого вокзала, пугавший своим видом москвичей и гостей столицы больше двух десятков лет, похоже, скоро останется в прошлом. Реконструкцию и благоустройство на этой площади планируется завершить осенью 2021 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, побывав на "яме у Павелецкого" - иначе это место в столице уже и не называли.

В Москве было два знаменитых долгостроя - это площади Белорусского и Павелецкого вокзалов, напомнил глава города:

- Что касается Белорусского, то контракт мы расторгли и сделали там благоустроенную площадь. Все попытки сделать то же самое и вместо торгового центра посадить зеленую лужайку и у Павелецкого вокзала, к сожалению, не увенчались успехом в силу того, что объект был в залоге в международных судах. Но долгие судебные тяжбы в конце концов кончились, появился внятный инвестор. И я надеюсь, что в следующем году на этом месте будет уже первоклассная благоустроенная площадь с зелеными насаждениями, прогулочными площадками и сопутствующей торговлей.

Решение построить гигантский торгово-развлекательный центр площадью 120 тысяч квадратных метров и паркинг у Павелецкого вокзала было принято еще в 90-е годы прошлого века. Стройка же началась лишь в 2002 году. Но в силу разных проблем у инвесторов работы дальше котлована не продвинулись. Затем среди собственников проекта начались судебные тяжбы. Строительство и вовсе было приостановлено. За эти годы яма у Павелецкого так наполнилась водой, что приложение "Яндекс. Карты" относило ее уже к водоемам.

Новое правительство города, появившееся в Москве в 2010 году, пыталось остановить стройку навсегда: она не только портила вид города, но и грозила в случае завершения появлением в городе еще одного пробочного места на дорогах. Ведь Павелецкий вокзал и без торгового центра - точка притяжения огромного количества людей, поскольку это один из крупнейших транспортных узлов столицы. В общей сложности сюда приезжают и отсюда уезжают 350 тысяч человек в день. Упорядочить этот транспортный узел, подчеркнул Собянин, одна из главных задач во время реконструкции площади.

К счастью, сейчас этому ничто не мешает. С появлением "внятного инвестора" - Группы Компаний ПИК - был разработан новый проект обустройства площади. Многофункциональный центр в соответствии с ним целиком ушел под землю, да и в размерах уменьшился чуть не вдвое - до 73 тысяч "квадратов". Три из пяти его уровней займут магазины, кафе, развлекательные заведения, на четвертом и пятом этажах - паркинг. А на крыше торгового комплекса разместится ландшафтный парк площадью 3 гектара. Владелец Группы Компаний ПИК Сергей Гордеев рассказал мэру: "На стройке круглосуточно работает тысяча человек. Уже практически закончены все подземные работы. В ноябре заканчиваем конструктив, а кое-где идет монтаж инженерного оборудования. В марте планируем начать строительство парка, а в октябре - ввести в строй объект полностью". "Надеюсь, что последний знаменитый долгострой в следующем году будет ликвидирован", - заключил Собянин.