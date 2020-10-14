В столице резко вырос поток обращений от управляющих компаний и объединений жильцов с просьбой присвоить их домам класс энергоэффективности. Необходимые для этого пакеты документов в Мосжилинспекции сегодня занимают все столы и шкафы - в неделю инспекторы рассматривают более 500 обращений. Откуда такой интерес и действительно ли энергоэффективные дома экономят на коммуналке своим жильцам сотни тысяч рублей, узнал корреспондент "РГ".

А у нас в квартире - класс

По словам начальника Инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции Надежды Выстороп, интерес москвичей к тому, какой класс энергоэффективности у их дома, заметно вырос после весенней самоизоляции. Оказавшись дома по семь дней в неделю, многие горожане стали уделять гораздо больше внимания состоянию своего жилья.

Класс присваивается дому в зависимости от того, какое количество энергоресурсов он потребляет для отопления и других нужд, насколько велики у него энергопотери. "На класс влияет все: потребление тепловой энергии, технические характеристики дома, наличие энергосберегающего оборудования, приборов учета и другие факторы, - рассказала Надежда Выстороп. - Если у дома большие теплопотери, значит, скорее всего, тепло в нем уходит через крышу, фасады, окна и так далее. В таком случае дом получает класс, например, F".

F - это низкий класс, а самый высокий А++. Работает это примерно так же, как у бытовой техники. Покупая холодильник или стиральную машину, вы в инструкции тоже видите класс энергоэффективности. Например, маленький холодильник с классом B может потреблять столько же электроэнергии, как прибор большего размера, но обладающий классом A. Но присвоение класса - дело добровольное, им Мосжилинспекция начинает заниматься лишь после обращения управляющих компаний.

Например, у 40-этажной высотки на Рублевском шоссе, 107 - класс энергоэффективности А. Но дело не в том, что это новостройка 2012 года, объяснила "РГ" председатель правления ТСЖ "Рублевские огни" Марина Владимирова. "Мы проводим довольно большую работу, чтобы экономить ресурсы, - объясняет Владимирова. - Например, меняем лампочки в местах общего пользования на энергосберегающие. Когда половину заменили, стали на четверть меньше платить за электричество, а сейчас платим меньше уже на 36-38%, хотя замена еще продолжается. Экономию ощущает каждый жилец. Например, у меня квартира площадью 80 "квадратов". Раньше я за общедомовое освещение платила 1000-1200 рублей, а сейчас всего 700. Документы на присвоение класса энергоэффективности мы и подали для того, чтобы показать всем жителям, какие результаты приносит работа по энергосбережению".

Меньше платить за общедомовое освещение помогают датчики движения

Кроме энергосберегающих лампочек в доме на Рублевском шоссе поставили датчики движения, которые включают свет только при появлении людей, и датчики, включающие уличное освещение при наступлении сумерек. В планах ТСЖ установить также датчики движения на парковке, чтобы фонари горели только при появлении людей. Стоит в этом доме и автоматизированный узел управления системы отопления - москвичи называют его "Аушкой". В зависимости от температуры на улице это оборудование регулирует подачу тепла, чтобы зря не топить. Экономит эта система 200- 300 тысяч рублей в месяц на дом. На квартиру за сезон может получиться по 5 тысяч сбереженных рублей. Владимирова подчеркивает, что если бы не все эти меры, то о высоком классе энергоэффективности не было бы и речи и платили бы они за коммуналку гораздо больше.

Деньги на ветер

А вот у типовой панельной 17-этажки на Рублевском шоссе, 42 корпус 2 класса энергоэффективности пока нет, но председатель местного ТСЖ Галина Сорокина уверена, что у них будет не меньше, чем А. Здесь тоже научились экономить. "В первую очередь мы поменяли окна в подъездах, во-вторых, поставили новые общедомовые радиаторы отопления, - перечисляет Сорокина. - Лампочки у нас тоже энергосберегающие, а для здания в целом мы заказывали термографическое обследование, чтобы понять, где через межплиточные швы уходит тепло. Большую экономию дала и "Аушка" - в 2019 году она сберегла нам миллион рублей. Причем установили мы ее на средства для капремонта - они в нашем доме копятся на спецсчете".

Кроме того, за счет капремонта в этом году поменяли счетчики на воду в квартирах - они теперь электронные и сами передают показания в автоматическом режиме. Все это позволяет не только экономить на ресурсах, даже тариф на обслуживание и ремонт здесь чуть ниже, чем установлено городом. Так что экономия получается существенная - сотни рублей в месяц в зависимости от площади квартиры.

Присвоение низкого класса энергоэффективности нередко становится для жильцов толчком к анализу и исправлению ситуации. К примеру, в доме стоят датчики движения, утеплены фасады и установлены пластиковые окна, а теплопотери все равно высоки. Почему? Скорее всего, в квартирах слишком жарко, люди открывают форточки и обогревают улицу. Помочь в такой ситуации может "Аушка". Или, наоборот, с отоплением и утеплением в доме порядок, а вот электричества уходит впустую много. Лампочки в подъездах и на общих балконах горят всю ночь, хотя люди там появляются раз в пару часов. В такой ситуации помогут как раз датчики движения - стоят они недорого.

Словом, присвоение класса энергоэффективности - один из шагов к тому, чтобы перестать выбрасывать деньги на ветер.

Кстати

Классный час

С начала года Мосжилинспекция присвоила класс уже почти трем тысячам многоэтажек. Если хотите, чтобы к ним присоединился и ваш дом, обратитесь с этим предложением в управляющую компанию или жилищное объединение. Подать заявление и декларацию для присвоения или подтверждения класса энергоэффективности можно на сайте mos.ru/mgi. Там же доступны типовые формы заявлений и декларации.

Конкретно

Счетчик в помощь

В Мосжилинспекции напоминают, что экономичным может быть не только весь дом в целом, но и каждая отдельная квартира. Причем экономить можно не только закрывая водопроводные краны и выключая свет. Например, в ведомстве рекомендуют подобрать выгодный способ и место оплаты услуг ЖКХ - одни банки могут брать приличную комиссию, а другие проводить оплату без дополнительных списаний.

Следует также исключить из платежки лишние строки. Например, за радиоточку и коллективную антенну. "Ведь радио вряд ли вы слушаете, а телевизор часто получает сигнал через интернет, исключение этих услуг позволит сэкономить более 300 рублей каждый месяц", - говорят в ведомстве.

Можно не тратить лишнего и на ресурсы. Во-первых, установите счетчики. На электричество можно ставить многотарифный прибор учета, по нему ночью энергия в разы дешевле. Во-вторых, проверьте, не подтекает ли сантехника? Наконец, можно поставить энергосберегающие лампы.