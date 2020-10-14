Слабые ночные заморозки ожидаются в Москве в выходные

Ночные заморозки в столичном регионе на выходные прогнозирует центр погоды "Фобос". По данным метеорологов, температура воздуха в ночь на субботу и на воскресенье сможет опуститься до -3. Днем не выше +5. Временами возможны осадки в виде мокрого снега с дождем или ледяного дождя.

Напомним, что до пятницы в столице сохранится теплая погода. В четверг небольшой дождь +9...+16, в пятницу днём не ниже +5 и сильный, до 17 м/с, северный ветер.

Напомним, что ранее главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова сообщила, что с будущей недели в столицу вернется нормальная для середины октября погода: временами будет идти снег, ночью заморозки, днем - небольшая плюсовая температура..