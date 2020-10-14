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14.10.2020 17:24
Рубрика: Происшествия

Прорабы недостройки

СКР проверит долгострой в Подмосковье
Текст: Наталья Козлова
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству СК по Московской области доложить ему о том, что делается для восстановлению прав дольщиков ЖК "Лайково". Это огромный недострой в подмосковном Одинцове.

Фирма, которая пообещала гражданам новоселье в хороших квартирах, обанкротилась еще в 2018 году. Обманутые люди жаловались куда только могли, вплоть до президента. И в 2019 году были подписаны все нужные бумаги, а главное - были выделены серьезные деньги из регионального и федерального бюджетов на достройку этого комплекса.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Глава Минстроя ответил на вопросы об ипотеке и обманутых дольщиках

По подсчетам СМИ, примерно семь тысяч человек летом 2020 года должны были получить ключи от нового жилья. Лето закончилось. Несостоявшиеся новоселы утверждают, что работы по достройке комплекса не идут. Зато граждан оповестили, что срок сдачи комплекса очередной раз передвигается. Теперь уже - на 2022 год.

По распоряжению главы СКР подмосковные следователи должны проверить чиновников не только по ситуации с "Лайково", но и с другими похожими объектами в Подмосковье.

Как заявили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, "Александр Бастрыкин неоднократно подчеркивал приоритет защиты прав дольщиков в деятельности СК России". И это действительно так. Уголовные дела о недострое и пострадавших гражданах сейчас активно расследуются во многих регионах.

Буквально на прошлой неделе в Московской области был вынесен первый приговор застройщику за обман дольщиков. На три года отправился в колонию-поселение за обман людей исполнительный директор некоего ООО "Вита Реал Эстейт" Ринат Шайдуллин. Директор оказался еще и бывшим депутатом Законодательного собрания Ульяновской области. Суд признал Шайдуллина виновным в "причинении имущественного ущерба путем обмана участников долевого строительства". Это статья 165 Уголовного кодекса РФ.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Кабмин расширил обязательства регионов по решению проблем дольщиков

- Шайдуллин обманул граждан при строительстве многоквартирного дома, расположенного в деревне Удино Дмитровского района Московской области, - сказала представитель ведомства.

Эта история случилась в июне 2011 года, когда бизнесмен собирал деньги с граждан, прекрасно зная, что дом он не построит по закону и жилье в нем никто не получит. До сего дня этот многоквартирный дом в эксплуатацию не введен, хотя прошло уже девять лет. Ущерб гражданам составил 131 миллион рублей.

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