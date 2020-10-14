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14.10.2020 18:13
Рубрика: Культура

Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Столичный театр имени Марии Ермоловой закрыт на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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COVID-19 был выявлен сразу у нескольких сотрудников театра. В связи с этим с сегодняшнего дня было решено закрыть театр на двухнедельный карантин. "Это решение сложное, но здоровье наших зрителей и сотрудников важнее, поэтому мы уверены, что оно единственно верное", - отмечают в театре.

До 28 октября включительно все спектакли будут отменены. Все сотрудники перейдут на домашний режим и сдадут тесты на COVID-19.

Деньги за электронные билеты автоматически вернутся на карты. Билеты, купленные в кассе, можно будет сдать с 29 октября.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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