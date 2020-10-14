Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса

Столичный театр имени Марии Ермоловой закрыт на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

COVID-19 был выявлен сразу у нескольких сотрудников театра. В связи с этим с сегодняшнего дня было решено закрыть театр на двухнедельный карантин. "Это решение сложное, но здоровье наших зрителей и сотрудников важнее, поэтому мы уверены, что оно единственно верное", - отмечают в театре.

До 28 октября включительно все спектакли будут отменены. Все сотрудники перейдут на домашний режим и сдадут тесты на COVID-19.

Деньги за электронные билеты автоматически вернутся на карты. Билеты, купленные в кассе, можно будет сдать с 29 октября.