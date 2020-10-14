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Рубрика: Власть

У костромского губернатора Сергея Ситникова выявили COVID-19

Текст: Элина Труханова (Кострома)
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Губернатор Костромской области Сергей Ситников переходит на дистанционный режим работы, поскольку у него выявлена коронавирусная инфекция.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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- В связи с этим все официальные мероприятия переведены в дистанционный режим. Церемония вступления в должность, запланированная на 15 октября, переносится на более поздний срок, - сообщает пресс-служба главы региона.

Сергей Ситников чувствует себя хорошо, признаков заболевания у него нет. Все рабочие вопросы он намерен решать в обычном порядке в дистанционной режиме.

- Приношу извинения всем, кого приглашал на инаугурацию - ее завтра не будет. Чувствую себя вполне хорошо, проблем со здоровьем нет, не температурю, - рассказал о своем самочувствии сам пациент.

Но, с его слов, людей надо беречь, поэтому мероприятие будет проведено в другое время.

В администрации региона подчеркнули, что Сергей Ситников строго соблюдал меры безопасности, санитарно-эпидемиологические требования и носил средства защиты органов дыхания во время всех общественных мероприятий и рабочих встреч.

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