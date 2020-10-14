Учителя старшего возраста первыми получат доступ к вакцине от COVID-19

Педагоги старшего возраста, но до 60 лет, получат приоритетный доступ к вакцине от коронавируса. Об этом в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Это произойдет, когда вакцина в промышленных объемах поступит в город, уточнил Собянин. Также приоритетный доступ получат и педагоги с хроническими заболеваниями.

Ранее Собянин заявил о скором появлении тьюторов в школах. Студенты и выпускники педагогических вузов будут работать в отдельных классах, при этом опытные учителя проконтролируют процесс дистанционно.