В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 31,7 процента

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 4573 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю этот показатель на 31,7% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1206 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 306 человек.

Среди вновь заболевших 11,6% - дети, 42,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% - от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет, 4,7% - старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.