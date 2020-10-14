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14.10.2020 11:18
Рубрика: Происшествия

Небоевые потери

В Рязани подсчитывают сумму ущерба после пожаров
Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 232(8286)
В Рязанской области отгремели взрывы, пожары, вызванные разлетевшимися снарядами и осколками, потушили. Теперь специальные комиссии оценивают нанесенный в результате ЧП ущерб.

Напомним, 7 октября на складах, где хранилось 75 тысяч тонн артиллерийских боеприпасов, возник пожар. Причина возгорания, по версии военных, травяной пал, перекинувшийся порывом ветра на арсенал, но окончательную назовет следствие: СКР возбудил уголовное дело. От огня начали взрываться боеприпасы, и их осколки разлетались на несколько километров, уничтожая строения и вызывая ландшафтные и лесные пожары. Из 14 населенных пунктов, находящихся в опасной зоне, было эвакуировано 2,3 тысячи жителей. В результате ЧП травмы получили 16 человек. Одна женщина скончалась в больнице в воскресенье.

Фото: vk.com/id513050104
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Борьбу с огнем вели полторы тысячи человек - военные и специалисты МЧС, было задействовано 400 единиц техники. На место ЧП выезжал глава МЧС, замминистра обороны РФ, губернатор области. В непосредственной близости от воинской части был развернут штаб по ликвидации ЧС. На сутки перекрыли автомобильное движение на участке федеральной трассы "Каспий" - машины направлялись в обход.

Сейчас в Скопинском районе работают шесть межведомственных комиссий по оценке ущерба, нанесенного имуществу жителей. В пострадавших деревнях и поселках уже обследованы более 430 строений - это и частные дома, и многоквартирные, и социальные объекты.

В зоне ЧС оказались три школы и четыре детских сада. В настоящее время детсады закрыты. Ученики Вослебовской школы, где был организован временный пункт проживания, перешли на дистанционную форму обучения. Досрочно отправлены на каникулы учащиеся других школ в зоне ЧП.

В поселениях, находящихся ближе всего к складам боеприпасов, часть домов сгорела полностью. По предварительным данным, огнем уничтожены 35 жилых домов и около полусотни хозяйственных построек. Еще предстоит выяснить, сколько у рязанцев сгорело машин, гаражей, домашних животных и птицы.

По предварительным данным, огнем уничтожены 35 жилых домов и около полусотни хозяйственных построек

Электричество уже появилось везде, а вот подача газа пока приостановлена в наиболее пострадавшей деревне Шелемишевские хутора и в военном городке Желтухино. К слову, в городке и воинской части работают подразделения минобороны: восстанавливают инфраструктуру, чтобы к зиме все работало. Восстановление же остальных населенных пунктов - дело местных властей. Пока определяются с суммой, которая потребуется на возвращение к нормальной жизни. Успеют ли до холодов?

В соответствии с постановлением правительства региона пострадавшим предоставляют финансовую помощь за утраченное имущество и на неотложные нужды. Также предусмотрено единовременное пособие жителям, которым в результате ЧС был причинен вред здоровью. Консультации по вопросам, касающимся выплат компенсаций, можно получить по телефону горячей линии: (4912) 513-677.

Тем временем

В Воронежской области обеспечили ускоренную выдачу сведений о недвижимости, чтобы помочь гражданам, чье имущество сгорело при лесных и ландшафтных пожарах 2020 года. Местная власть формируют списки людей, оставшихся без жилья и иных построек. Данные запрашивают в управлении Росреестра. Участия самих селян при этом не требуется. Ведомство присылает документы в течение одного-полутора рабочих дней. За оперативной консультацией по услугам Росреестра можно обратиться на горячую линию: 8 (473) 210-76-30.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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