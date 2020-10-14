В Рязани зафиксировано 15-кратное превышение норм сероводорода

Экологи выявили значительное количество сероводорода в атмосфере Рязани. Предельно допустимая концентрация опасного вещества превышена в 15 раз.

Сначала сообщения о воздухе с неприятным запахом появились в соцсетях, затем на улицы областного центра выехала мобильная лаборатория. В течение нескольких дней она брала пробы воздуха в разных районах Рязани и у основных промышленных предприятий. Превышение ПДК по сероводороду в и более 15 раз зафиксировано в в Московском районе, пригородах Дашки, Канищев, Турлатов.

- Мы предполагаем, что виновником ситуации является нефтеперерабатывающий завод. Уже выявлены некоторые нарушения, по завершении проверки будет возбуждено административное дело, - приводит пресс-служба правительства региона слова замруководителя рязанского Роспотребнадзора Ирины Акимовой.