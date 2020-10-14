В Волге обнаружен разлив нефтепродуктов

Следствие выясняет причину появления нефтяного пятна в акватории Волги на территории Тверской области.

По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, 14 октября в реке Волге в районе порта Кимры обнаружено масляное топливное пятно размером пятьдесят на сто метров.

По факту разлива нефтепродуктов следственные органы организовали доследственную проверку. Причины произошедшего и ущерб устанавливаются.

- Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошел с судна, которое в настоящее время устанавливается, - озвучили предварительную версию случившегося в ведомстве.

На месте ЧП ведутся работы по ликвидации загрязнения.