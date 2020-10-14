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14.10.2020 05:53
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о резкой смене погоды и возможном снеге

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Блокирующий антициклон постепенно разрушается и уже к концу нынешней недели температура воздуха в столичном регионе резко упадет, рассказал "Российской газете " научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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- Счастье вечно не длится, но на самом деле эта осень уникальна - практически до середины октября стояла чудесная погода. Настоящая золотая осень или затянувшееся "бабье лето". Температуры были невероятно высокими благодаря устойчивому антициклону. Тепло в столичном регионе продержится в среду и половину дня в четверг. А затем, увы, начнется понижение температуры, - рассказал Вильфанд.

В пятницу днем уже не выше семи-девяти градусов. В субботу и воскресенье от двух до семи тепла днем. В понедельник и вторник на следующей неделе не выше четырех-девяти градусов.

А вот по ночам уже ожидаются первые заморозки. В ночь на субботу до минус трех, в ночь на вторник до минус четырех градусов. Прогнозируются осадки. Даже возможен небольшой снег. Но, естественно, на землю он не ляжет, так как она после теплой осени сильно прогрета.

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