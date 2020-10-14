Воробьев не намерен возвращать пропускную систему в Подмосковье

Власти Подмосковья постараются избежать возврата к пропускной системе из-за коронавируса. Об этом в эфире "России 24" заявил губернатор Андрей Воробьев.

"Идея с пропусками нам не нравится, постараемся этого избежать", - сказал глава региона. Также власти Подмосковья не намерены вводить жесткие ограничения, подобные весенним.

В то же время, подчеркнул Воробьев, сейчас в больницах находятся 7,8 тыс. пациентов с коронавирусом и пневмонией. На пике пандемии количество одновременно находящихся в стационарах пациентов достигало 10 тысяч.