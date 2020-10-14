Воронежская область поделилась успехами в развитии сельского хозяйства

Внушительный урожай зерновых, новые проекты, органические овощи и элитное семеноводство - лучшие достижения своих аграриев представил регион на 22-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2020". Форум был традиционно приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздник отмечается во второе воскресенье октября.

Дары "Осени"

В этом году из-за "антивирусных" ограничений выставка проходила в онлайн-формате. Это позволило любому пользователю интернета узнать о лучших региональных брендах и успехах сельского хозяйства, в том числе в сфере цифровизации производства и экспорта продовольствия.

На виртуальном стенде Воронежской области гостей "Золотой осени" встречал заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов.

- Наш край аграрный. Радуют и итоги работы АПК за прошлый год, и показатели за девять месяцев 2020-го. Область получила великолепный урожай ранних зерновых - более 5,2 миллиона тонн. Думаю, мы перешагнем рубеж в 5,5 миллиона. Впервые в Воронежской области аграрии получили свыше 40 центнеров с гектара на круг, - рассказал Логвинов. - Сказалась большая поддержка со стороны Министерства сельского хозяйства РФ и правительства региона, направленная на приобретение элитных семян. Кроме того, у нас впервые получено зерно первого - второго классов.

Такой урожай - залог успешного развития переработки. Сегодня Воронежская область занимает лидирующие места в производстве сахара, растительного масла, кондитерских изделий и сыров. По итогам 2019 года регион вошел в топ-3 по выпуску продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Вице-премьер напомнил, что Воронежская область стабильно удерживает третье место в стране по производству молока и четвертое - по мясу. За минувшие 10 лет валовой объем выпуска такой продукции мяса и молока в регионе вырос более чем в два раза. Запущено новое производство комбикормов для скота. Крупные холдинги вкладываются в собственную переработку - успешно идут такие проекты, в частности, в молочной подотрасли. В регионе созданы привлекательные условия для инвесторов, что дает основания надеяться и на дальнейшее развитие животноводства.

- Портфель инвестиций в АПК у нас составляет свыше 50 миллиардов рублей, это более четверти всех вложений в экономику области. А общая сумма господдержки, которую получают местные аграрии, превышает 60 миллиардов. Особенно благодарны они за льготное кредитование, которое необходимо как крупным и средним, так и мелким сельхозпредприятиям, - подчеркнул Виктор Логвинов. - Наши приоритеты при оказании поддержки - развитие семеноводства и садоводства, органического земледелия и глубокой переработки растительного сырья. Ведущие агропредприятия области продолжают совершенствовать систему селекции, увеличивая производство импортозамещающих культур.

Курс на экспорт

С учетом рекомендации федеральной власти особую важность в последние годы приобрело развитие внешней торговли. АПК здесь один из локомотивов роста. Воронежская область в 2019 году заняла 11-е место в России по объему экспорта агропромышленной продукции. Первые 10 позиций в рейтинге получили регионы, где есть порты и головные офисы производителей продовольствия, пояснил руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов:

- Планка, установленная для нас, достаточно высока. По итогам 2020 года к базовому 2017-му мы должны прирасти в полтора раза, а к 2024 году - в 2,5. Это наибольшее значение не только среди всех регионов ЦФО, но и среди 10 субъектов - лидеров по объемам экспорта продукции АПК.

Воронежский губернатор Александр Гусев подчеркнул, что у региона есть все возможности, кадры и опыт для того, чтобы выполнить все поставленные задачи. По состоянию на 1 сентября предприятия области экспортировали продукции АПК на 290 миллионов долларов. Особенно бойко на международном рынке идут дрожжи, объем экспорта которых уже на 15 процентов превышает показатель за весь прошлый год. Динамично шли продажи за границу воронежского масла, маргарина и готового продовольствия. С 2021 года в Воронежской области серьезно вырастет экспорт молочной и мясной продукции.

Между тем местные аграрии при поддержке власти региона укрепляют связи не только с иностранными покупателями, но и с коллегами по отрасли. Перспективы участия воронежских компаний в проектах кооперации в Евразийском экономическом союзе - Карте индустриализации и Карте развития агроиндустрии - обсудили недавно глава региона Александр Гусев и министр промышленности и агропромышленного комплекса ЕАЭС Артак Камалян. Сотрудничество позволит региону развивать семеноводство.

Помогут с кадрами

Очевидно, что развитие сельского хозяйства для региональных властей не самоцель. Инвесторов в глубинку привлекают не только для того, чтобы пополнить бюджет, но и в первую очередь ради людей, которые там живут. Запросы бизнеса растут, и, чтобы селяне могли трудиться на высокотехнологичных агропредприятиях, необходимо вкладываться в профильное образование.

В Воронежской области хороший пример подает Лискинский район. В местном аграрно-технологическом техникуме создан попечительский совет, который участвует в организации практики и стажировок студентов, помогает в укреплении материально-технической базы и проведении региональных чемпионатов профессионального мастерства по компетенциям "Ветеринария" и "Агрономия".

К слову, именно в номинации "Ветеринария" воронежцы недавно завоевали золотую медаль в финале Национального чемпионата WorldSkills Russia. Об этом рассказал руководитель департамента образования региона Олег Мосолов. В области действует Центр опережающей профессиональной подготовки, а до конца года откроются 25 мастерских с современным оборудованием на базе пяти колледжей, где готовят специалистов для промышленности, сельского хозяйства, IT и строительства. По нацпроекту "Образование" на это направлено более 250 миллионов рублей, сообщил Мосолов. В 2021 году регион (благодаря грантам Минпросвещения) получит еще 12 мастерских для подготовки специалистов социальной сферы и сельского хозяйства на базе трех образовательных организаций.

Руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов добавил, что по итогам 2020 года за счет федерального и областного бюджетов (в рамках госпрограммы "Развитие сельских территорий") местные компании получат 9,6 миллиона рублей в виде субсидий на обучение целевиков в агроуниверситете и организацию практики в хозяйствах для 1,1 тысячи учащихся. Это самый большой показатель в стране.

С 2021 года затраты на целевое обучение и прохождение практики студентами вузов, подведомственных Минсельхозу, будут компенсироваться предприятиям на 90 процентов. Кроме того, компании получат право на возмещение до трети расходов на целевое обучение (и практику) студентов в других вузах или ссузах.

- Бытует мнение, что среднее профессиональное образование деградирует, что положительного эффекта от него нет. Думаю, это мнение ошибочно. Показатели и награды, которые воронежцы завоевывают на чемпионате WorldSkills, говорят, что процесс движется в позитивную сторону. Ключевым его звеном является дуальное образование, и отрадно, что наши работодатели начинают в него включаться. Просто административными мерами продвинуть его нельзя: пока не будет интереса у субъекта экономики, ничего не случится. Хорошо, что у нас на сегодняшний день этот интерес присутствует, - отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Справка "РГ"

По состоянию на 1 сентября 2020 года Воронежская область занимает третье место в России по численности крупного рогатого скота (352,8 тысячи голов). Поголовье свиней (более 1,4 миллиона) увеличилось, что передвинуло регион с четвертого на третье место среди субъектов РФ. Региональная доля в производстве свинины по сельхозпредприятиям составляет 6,5 процента от общероссийского объема.

За восемь месяцев в области произвели 536,8 тысячи тонн молока, что на 7,7 процента больше прошлогоднего уровня. Надой на одну корову вырос на 135 килограммов и достиг 5233 кило. По общему производству скота и птицы на убой Воронежская область также лидирует в стране, занимая четвертую строчку в федеральном рейтинге. Здесь производят четыре процента всего российского мяса и более пяти процентов говядины.