Заключительный день аномального тепла: в Москве до плюс 18

В среду, 14 октября, в столице будет последний аномально теплый день. Воздух прогреется до 18 градусов. Об этом "РГ" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, среднесуточная температура воздуха сегодня будет выше нормы в среднем на пять-шесть градусов. "Днем воздух прогреется в столице до 18, а по области до 20 градусов, в вечерние часы в регионе от плюс семи до плюс десяти, - сказал Тишковец. - Временами может пройти небольшой дождь".

Уже завтра столбик термометра не поднимется днем выше +13, а к пятнице только до плюс восьми и ожидается дождь. В выходные в регионе возможны первые ночные заморозки до минус трех, днем от двух до пяти тепла и дождь со снегом.