Генпрокурор РФ впервые за 20 лет посетил Камчатку

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов впервые за 20 лет приехал в Камчатский край. Здесь он собирается встретиться с бизнесменами и провести личный прием для граждан.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, генпрокурор уже успел побывать в петропавловско-камчатском мемориальном комплексе "Парк Победы". У мемориальных плит Краснов оставил венок в знак уважения к местным жителям, которые погибли, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с гостем участие в возложении цветок принял губернатор края Владимир Солодов.