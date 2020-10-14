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14.10.2020 10:52

Ролик многодетной семьи из Читы вошел в число лучших на всероссийском конкурсе

Текст: Дина Непомнящая
Семья Шестаковых из Читы приняла участие во всероссийском творческом конкурсе "Марафон талантов" и забрала диплом победителя номинации "Народный марафон". Их видео про самоизоляцию, где снялись трое детей, вошло в число 30 лучших работ, которые составят специальную базу роликов и будут использованы для семейных и социальных проектов.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

Активные забайкальцы подали заявки сразу по четырем номинациям. Причем успели сделать это в последний день. В победном мини-фильме снялись не только Аня, Егор и Илья, но и домашние животные, о которых младшие члены семьи помогают заботиться родителям. В финале видеоролика малыши призывают всех оставаться дома и беречь свое здоровье.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края
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- Долго думали, что снять, чтобы и с юмором было, и отражало тему самоизоляции. Решили показать, как дети помогают нам по хозяйству. Вроде как дома находятся, но при этом делом заняты. В хозяйстве у нас курицы разных пород, кролики, гуси, утки и собаки. Работы всем хватает. Получается, что наша живность поспособствовала победе, - говорит мама юных актеров Мария Шестакова.

Справка "РГ"

"Марафон талантов" - масштабный всероссийский проект, который помогает детям из многодетных семей проявить свои таланты и выйти на большую сцену вместе с заслуженными артистами страны. Цель конкурса - дать новые возможности для развития творческого потенциала ребят и сформировать образ благополучной многодетной семьи.

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