Силы ТОФ на Камчатке привели в повышенную готовность из-за циклона

Все части и соединения Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатке привели в повышенную готовность из-за резкого ухудшения погоды. На регион обрушился циклон, который вызвал проливной дождь и ветер с порывами более 30 метров в секунду.

"На кораблях, судах и подводных крейсерах заведены дополнительные швартовые концы, усилен контроль за ситуацией в пунктах базирования и на внешнем рейде", - сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Военнослужащие ТОФ готовы при необходимости участвовать в проведении спасательных мероприятий. Налажено взаимодействие с администрацией и всеми силовыми структурами края. В штабах Войск и Сил на северо-востоке и в Подводных силах ТОФ сформировали группы для оперативного реагирования. Так участвовать в ликвидации последствий разгула стихии готовы специалисты морской инженерной службы ОКВС и Камчатского подразделения военного управления дорожного хозяйства.