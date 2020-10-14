Снимок из нацпарка "Земля леопарда" признан лучшим фото дикой природы

Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году по версии английского музея естественной истории стал снимок амурского тигра из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

Снимок сделан фотографом Сергеем Горшковым при помощи профессиональной камеры с датчиком движения. Фото удостоено титула "Фотограф года в дикой природе" (Wildlife Photographer of the Year). Оно называется "Объятия", на нем запечатлена тигрица, обнимающая вековую пихту, чтобы пометить дерево. Ее глаза зажмурены, рот растянут, как кажется, в улыбке, щека прижата к коре.

- Это не похожая ни на что иное сцена, уникальный взгляд на интимный момент в глубине волшебного леса, - отметил председатель жюри Роз Кидман Кокс.

Благодаря этой фотографии Россия впервые стала победителем крупнейшего в мире конкурса снимков дикой природы. Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ.

Британские эксперты отметили, что благодаря уникальной эмоциональной силе фотографии людям напоминают о красоте мира природы и общей ответственности за его защиту.

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Ареал обитания - юг Дальнего Востока России. Самостоятельная группировка обитает в лесах юго-западного Приморья в нацпарке "Земле леопарда". На сегодня в нем зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят.