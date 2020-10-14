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14.10.2020 08:20

Как воспитать заводилу

Социальный проект СУЭК "Молодой лидер" стал лучшим в России
Текст: Ольга Журман (Приморский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 232(8286)
АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) стала победителем программы "Лучшие социальные проекты России" 2019-2020 годов в номинации "Поддержка одаренных детей и молодежи".
Компания СУЭК получила диплом лауреата конкурса в номинации "Поддержка одаренных детей и молодежи". Фото: Пресс-служба АО "СУЭК" Компания СУЭК получила диплом лауреата конкурса в номинации "Поддержка одаренных детей и молодежи". Фото: Пресс-служба АО "СУЭК"
Компания СУЭК получила диплом лауреата конкурса в номинации "Поддержка одаренных детей и молодежи". Фото: Пресс-служба АО "СУЭК"

Крупнейший в России производитель и поставщик угля отмечен за проект "Молодой лидер". Его цель - вовлечь школьников во "взрослую" созидательную работу по обустройству среды обитания и решению социальных проблем на тех территориях, где работают предприятия компании.

Проект разбит на три блока: социальный, социально-предпринимательский и исследовательский (изобретательный). Ребята должны выявить проблему в конкретном городе или поселке и найти ее эффективное решение. Школьники предварительно проходят обучение на семинарах, тренингах, деловых играх, мастер-классах. Например, подростки из поселка Новошахтинский Михайловского района Приморья в рамках проекта "Молодой лидер" побывали в Сочи, где занимались на курсах по предпринимательскому мышлению, выработке лидерских качеств и навыков работы в команде.

- Эксперты не стали читать школьникам лекции, вся информация подавалась в игровой форме. Благодаря этому дети усвоили материал, научились составлять проекты, находить свою целевую аудиторию, решать возникающие проблемы, - рассказывает специалист администрации Новошахтинского городского поселения Олеся Феоктистова.

Ученица школы № 2 Екатерина Пожидаева защитила социальный проект, посвященный завершению строительства церкви в поселке Новошахтинский.

- Я подумала, что можно провести благотворительный концерт, а вырученные деньги направить на возведение храма. Это вполне реализуемый проект, его можно даже своими силами провести, не привлекая взрослых. Или почти не привлекая, - объясняет выбор Екатерина.

Наиболее популярные темы проектных работ других участников "Молодого лидера" - использование современных технологий для повышения качества жизни, всестороннее развитие детей, решение экологических проблем, безопасность людей, забота о пожилых, развитие благотворительности, благоустройство территорий, полезный досуг.

В 2019-м "молодыми лидерами" стали 36 учащихся школ, лицеев и профессиональных училищ из семи регионов России от Приморья до Кузбасса. В нынешнем году популярному у молодежи проекту, осуществляемому при финансовой и организационной поддержке Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ", исполнилось пять лет.

Программа "Лучшие социальные проекты России" с каждым годом удивляет масштабом. В этот раз оргкомитет получил более 300 заявок, в том числе несколько от СУЭК. Одна из них - проект "Молодой лидер" - стала победителем.

Причем это не первая награда компании в рамках всероссийского форума. В прошлом году АО "СУЭК" было также признано одним из победителей программы "Лучшие социальные проекты России" в номинации "Поддержка одаренных детей и молодежи" за проект "Шахматы - шахтерским регионам".

Из-за пандемии COVID-19 церемонию награждения лауреатов пришлось переносить. И все-таки она состоялась в традиционном формате. Представители бизнеса, общественных организаций и государственных структур смогли обсудить лучшие проекты и практики в области корпоративной социальной ответственности и благотворительности, поделились опытом внедрения проектов, рассказали о трудностях, с которыми столкнулись на этом пути в период пандемии и социальной изоляции.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель и поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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