В Хабаровском крае введут новые ограничения из-за COVID-19

В Хабаровском крае в ближайшие дни введут новые ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на заседании оперативного штаба предложили перевести на обязательный дистанционный режим работы всех беременных и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Работникам на "дистанционке" предоставят двухнедельный электронный больничный лист с возможностью его продления.

Теперь, чтобы улететь из Хабаровска в северные районы края необходимо будет сдать тест на COVID-19 и получить отрицательный результат. Это касается пассажиров, вылетающих в Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы.

В регионе на месяц отменят спортивные соревнования с участием команд из других страны, за исключением чемпионата России по дзюдо, который пройдет 7 ноября.

Глава местного управления Роспотребнадзора предложила запретить массовые мероприятия в закрытых помещениях и проработать вопрос строгого масочного режима и соблюдения социальной дистанции между зрителями.

Все новые меры должен утвердить на этой неделе врио губернатора Михаил Дегтярев.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 13259 случаев заражения коронавирусом. 10247 пациентов выздоровели, 118 скончались.