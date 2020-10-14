Во Владивостоке после проверки школьных столовых наказали чиновников

Новости

Заключительный день аномального тепла: в Москве до плюс 18 08:41
Хет-трик Неймара помог Бразилии обыграть Перу в отборе к ЧМ-2022 08:22
В Киргизию приедет спецпредставитель генсека ООН 08:05
Сухогруз с песком перевернулся у берегов Южного Китая 07:58
За неделю в китайском Циндао на COVID-19 проверили 7 миллионов человек 07:50
Лидер КНДР посетил пострадавшую от тайфуна провинцию 07:30
Президент Венесуэлы прокомментировал избрание Кубы в СПЧ ООН 07:29
В Афганистане 15 человек погибли при столкновении военных вертолетов 07:27
Эпидемиолог назвал обязательную информацию перед прививкой от COVID-19 07:03
Медведев призвал за счет государства обеспечивать россиян лекарствами по рецептам 06:54
Сингапурские медики рассказали еще об одном осложнении COVID-19 06:50
В Петербурге суд рассмотрит иск историка Соколова к обидевшей его девушке 06:45
Трамп заявил о вызывающих зависть новейших вооружениях США 06:24
Вильфанд рассказал о резкой смене погоды и возможном снеге 05:53
В Малайзии из-за вспышки коронавируса ввели повторные ограничения 05:33
В 20 штатах США зафиксирован рекорд по приросту больных COVID-19 05:19
Глава РАН прокомментировал испытание третьей вакцины от коронавируса 05:18
Генпрокурор РФ впервые за 20 лет посетил Камчатку 05:07
Главный инфекционист США не увидел проблем в приостановке испытаний вакцин 04:44
США и Великобритания договорились вместе осваивать Луну 04:36
Трамп похвастался иммунитетом к COVID-19 и пообещал расцеловать избирателей 04:12
Байден: Исход президентских выборов в США зависит от Флориды 03:40
РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры 03:32
В Испании запретили гендерные различия в оплате труда 03:22
Более 38 миллионов человек в мире заразились коронавирусом 02:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
14.10.2020 08:12
Рубрика: Власть

Во Владивостоке после проверки школьных столовых наказали чиновников

Текст: Анна Бондаренко

После проверки питания в школах Владивостока, которую провел губернатор Приморья Олег Кожемяко, наказаны профильные чиновники города. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: РИА Новости
Путин оценил работу учителей во время пандемии "на отлично"

По словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, принято решение отстранить от работы начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Ларису Карпачеву и уволить начальника отдела общего образования этого управления Людмилу Крупину. И.о. директора гимназии № 2, где проходила проверка, Лидии Ли объявлен выговор.

Так отмечается, что в течение недели проверка качества питания детей пройдет во всех школах города.

На проверку качества питания в школьных столовых глава региона отправился из-за жалоб, поступающих от родителей. К контролю за рационом питания школьников глава региона предложил привлечь родительские комитеты.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Рябков назвал неприемлемыми предложения США по ДСНВ
Лавров: Если в ЕС не проявят уважения к России, Москва прервет общение
Глава РАН прокомментировал испытание третьей вакцины от коронавируса
Что показала компания Apple: самое важное с презентации
Госдума приняла в I чтении поправки к закону о Конституционном суде
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия