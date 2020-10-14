Во Владивостоке после проверки школьных столовых наказали чиновников

После проверки питания в школах Владивостока, которую провел губернатор Приморья Олег Кожемяко, наказаны профильные чиновники города. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, принято решение отстранить от работы начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Ларису Карпачеву и уволить начальника отдела общего образования этого управления Людмилу Крупину. И.о. директора гимназии № 2, где проходила проверка, Лидии Ли объявлен выговор.

Так отмечается, что в течение недели проверка качества питания детей пройдет во всех школах города.

На проверку качества питания в школьных столовых глава региона отправился из-за жалоб, поступающих от родителей. К контролю за рационом питания школьников глава региона предложил привлечь родительские комитеты.