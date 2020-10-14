За сутки в России подтвержден 14 231 случай COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России зарегистрирован 14 231 случай коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 4573
- 2. Санкт-Петербург 602
- 3. Московская область 429
- 4. Ростовская область 280
- 5. Нижегородская область 277
- 6. Воронежская область 216
- 7. Свердловская область 211
- 8. Ханты-Мансийский АО 199
- 9. Архангельская область 195
- 10. Красноярский край 195
- 11. Иркутская область 179
- 12. Кемеровская область 176
- 13. Томская область 175
- 14. Забайкальский край 173
- 15. Алтайский край 172
- 16. Ульяновская область 170
- 17. Волгоградская область 169
- 18. Ставропольский край 165
- 19. Ямало-Ненецкий АО 163
- 20. Мурманская область 159
- 21. Оренбургская область 159
- 22. Республика Крым 158
- 23. Омская область 155
- 24. Саратовская область 153
- 25. Республика Коми 152
- 26. Пензенская область 145
- 27. Республика Алтай 134
- 28. Тюменская область 131
- 29. Самарская область 130
- 30. Республика Саха (Якутия) 127
- 31. Новосибирская область 120
- 32. Удмуртская Республика 117
- 33. Орловская область 116
- 34. Хабаровский край 115
- 35. Республика Бурятия 110
- 36. Пермский край 109
- 37. Краснодарский край 104
- 38. Ленинградская область 102
- 39. Кировская область 99
- 40. Приморский край 98
- 41. Тверская область 97
- 42. Белгородская область 92
- 43. Калужская область 92
- 44. Челябинская область 92
- 45. Брянская область 90
- 46. Рязанская область 90
- 47. Ярославская область 87
- 48. Республика Калмыкия 87
- 49. Ивановская область 86
- 50. Республика Дагестан 85
- 51. Карачаево-Черкесская Республика 82
- 52. Курская область 80
- 53. Калининградская область 80
- 54. Кабардино-Балкарская Республика 80
- 55. Республика Карелия 79
- 56. Сахалинская область 79
- 57. Владимирская область 76
- 58. Костромская область 76
- 59. Вологодская область 75
- 60. Астраханская область 68
- 61. Курганская область 67
- 62. Республика Хакасия 67
- 63. Республика Мордовия 66
- 64. Тамбовская область 65
- 65. Республика Башкортостан 65
- 66. Тульская область 64
- 67. Псковская область 64
- 68. Новгородская область 61
- 69. Смоленская область 60
- 70. Липецкая область 58
- 71. Амурская область 58
- 72. Республика Ингушетия 57
- 73. Магаданская область 48
- 74. Республика Адыгея 47
- 75. Камчатский край 41
- 76. Республика Северная Осетия 40
- 77. Чувашская Республика 38
- 78. Республика Марий Эл 37
- 79. Республика Татарстан 36
- 80. Республика Тыва 36
- 81. г. Севастополь 32
- 82. Еврейская АО 30
- 83. Ненецкий автономный округ 5
- 84. Чеченская Республика 4
Всего в России зарегистрировано 1 340 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Чеченская Республика 0,2 %
- 3. Республика Тыва, Чувашская Республика 0,4%
За последние сутки подтверждено 239 летальных случаев
- Владимирская область 2
- Воронежская область 8
- Ивановская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 8
- Орловская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 3
- Москва 52
- Республика Коми 3
- Архангельская область 3
- Вологодская область 1
- Калининградская область 1
- Мурманская область 1
- Новгородская область 1
- Санкт-Петербург 30
- Республика Крым 3
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 9
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 6
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 5
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 7
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 5
- Курганская область 3
- Свердловская область 4
- Тюменская область 3
- Челябинская область 3
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 3
- Красноярский край 4
- Иркутская область 1
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 6
- Омская область 4
- Томская область 3
- Республика Бурятия 3
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 23 205 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 920 человек
- Белгородская область 34
- Брянская область 25
- Владимирская область 23
- Воронежская область 234
- Ивановская область 32
- Калужская область 51
- Костромская область 45
- Курская область 31
- Липецкая область 43
- Московская область 244
- Орловская область 146
- Рязанская область 23
- Смоленская область 25
- Тамбовская область 41
- Тверская область 23
- Тульская область 47
- Ярославская область 69
- Москва 1970
- Республика Карелия 41
- Республика Коми 90
- Архангельская область 47
- Вологодская область 19
- Калининградская область 21
- Ленинградская область 28
- Мурманская область 138
- Новгородская область 36
- Псковская область 22
- Санкт-Петербург 300
- Республика Адыгея 34
- Республика Калмыкия 31
- Республика Крым 94
- Краснодарский край 42
- Астраханская область 26
- Волгоградская область 146
- Ростовская область 307
- Севастополь 33
- Республика Дагестан 89
- Республика Ингушетия 7
- Кабардино-Балкарская Республика 36
- Карачаево-Черкесская Республика 19
- Республика Северная Осетия - Алания 11
- Чеченская Республика 2
- Ставропольский край 119
- Республика Башкортостан 5
- Республика Марий Эл 40
- Республика Мордовия 48
- Республика Татарстан 63
- Удмуртская Республика 105
- Республика Чувашия 28
- Пермский край 75
- Кировская область 75
- Нижегородская область 203
- Оренбургская область 90
- Пензенская область 70
- Самарская область 135
- Саратовская область 119
- Ульяновская область 86
- Курганская область 29
- Свердловская область 175
- Тюменская область 29
- Ханты-Мансийский автономный округ 120
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Челябинская область 95
- Республика Алтай 70
- Республика Тыва 29
- Республика Хакасия 45
- Алтайский край 248
- Красноярский край 85
- Иркутская область 154
- Кемеровская область 187
- Новосибирская область 98
- Омская область 71
- Томская область 38
- Республика Бурятия 63
- Республика Саха (Якутия) 50
- Забайкальский край 75
- Камчатский край 8
- Приморский край 62
- Амурская область 50
- Магаданская область 30
- Хабаровский край 58
- Сахалинская область 37
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 039 705.