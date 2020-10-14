За сутки в России подтвержден 14 231 случай COVID-19 в 84 регионах

За прошедшие сутки в России зарегистрирован 14 231 случай коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 4573

2. Санкт-Петербург 602

3. Московская область 429

4. Ростовская область 280

5. Нижегородская область 277

6. Воронежская область 216

7. Свердловская область 211

8. Ханты-Мансийский АО 199

9. Архангельская область 195

10. Красноярский край 195

11. Иркутская область 179

12. Кемеровская область 176

13. Томская область 175

14. Забайкальский край 173

15. Алтайский край 172

16. Ульяновская область 170

17. Волгоградская область 169

18. Ставропольский край 165

19. Ямало-Ненецкий АО 163

20. Мурманская область 159

21. Оренбургская область 159

22. Республика Крым 158

23. Омская область 155

24. Саратовская область 153

25. Республика Коми 152

26. Пензенская область 145

27. Республика Алтай 134

28. Тюменская область 131

29. Самарская область 130

30. Республика Саха (Якутия) 127

31. Новосибирская область 120

32. Удмуртская Республика 117

33. Орловская область 116

34. Хабаровский край 115

35. Республика Бурятия 110

36. Пермский край 109

37. Краснодарский край 104

38. Ленинградская область 102

39. Кировская область 99

40. Приморский край 98

41. Тверская область 97

42. Белгородская область 92

43. Калужская область 92

44. Челябинская область 92

45. Брянская область 90

46. Рязанская область 90

47. Ярославская область 87

48. Республика Калмыкия 87

49. Ивановская область 86

50. Республика Дагестан 85

51. Карачаево-Черкесская Республика 82

52. Курская область 80

53. Калининградская область 80

54. Кабардино-Балкарская Республика 80

55. Республика Карелия 79

56. Сахалинская область 79

57. Владимирская область 76

58. Костромская область 76

59. Вологодская область 75

60. Астраханская область 68

61. Курганская область 67

62. Республика Хакасия 67

63. Республика Мордовия 66

64. Тамбовская область 65

65. Республика Башкортостан 65

66. Тульская область 64

67. Псковская область 64

68. Новгородская область 61

69. Смоленская область 60

70. Липецкая область 58

71. Амурская область 58

72. Республика Ингушетия 57

73. Магаданская область 48

74. Республика Адыгея 47

75. Камчатский край 41

76. Республика Северная Осетия 40

77. Чувашская Республика 38

78. Республика Марий Эл 37

79. Республика Татарстан 36

80. Республика Тыва 36

81. г. Севастополь 32

82. Еврейская АО 30

83. Ненецкий автономный округ 5

84. Чеченская Республика 4 Всего в России зарегистрировано 1 340 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,2 %

3. Республика Тыва, Чувашская Республика 0,4% За последние сутки подтверждено 239 летальных случаев Владимирская область 2

Воронежская область 8

Ивановская область 3

Липецкая область 1

Московская область 8

Орловская область 1

Смоленская область 2

Тверская область 3

Москва 52

Республика Коми 3

Архангельская область 3

Вологодская область 1

Калининградская область 1

Мурманская область 1

Новгородская область 1

Санкт-Петербург 30

Республика Крым 3

Краснодарский край 5

Астраханская область 2

Волгоградская область 2

Ростовская область 9

Севастополь 1

Республика Дагестан 6

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 4

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 5

Удмуртская Республика 4

Республика Чувашия 3

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 7

Оренбургская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 4

Саратовская область 2

Ульяновская область 5

Курганская область 3

Свердловская область 4

Тюменская область 3

Челябинская область 3

Республика Хакасия 3

Алтайский край 3

Красноярский край 4

Иркутская область 1

Кемеровская область 5

Новосибирская область 6

Омская область 4

Томская область 3

Республика Бурятия 3

Магаданская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 23 205 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 920 человек Белгородская область 34

Брянская область 25

Владимирская область 23

Воронежская область 234

Ивановская область 32

Калужская область 51

Костромская область 45

Курская область 31

Липецкая область 43

Московская область 244

Орловская область 146

Рязанская область 23

Смоленская область 25

Тамбовская область 41

Тверская область 23

Тульская область 47

Ярославская область 69

Москва 1970

Республика Карелия 41

Республика Коми 90

Архангельская область 47

Вологодская область 19

Калининградская область 21

Ленинградская область 28

Мурманская область 138

Новгородская область 36

Псковская область 22

Санкт-Петербург 300

Республика Адыгея 34

Республика Калмыкия 31

Республика Крым 94

Краснодарский край 42

Астраханская область 26

Волгоградская область 146

Ростовская область 307

Севастополь 33

Республика Дагестан 89

Республика Ингушетия 7

Кабардино-Балкарская Республика 36

Карачаево-Черкесская Республика 19

Республика Северная Осетия - Алания 11

Чеченская Республика 2

Ставропольский край 119

Республика Башкортостан 5

Республика Марий Эл 40

Республика Мордовия 48

Республика Татарстан 63

Удмуртская Республика 105

Республика Чувашия 28

Пермский край 75

Кировская область 75

Нижегородская область 203

Оренбургская область 90

Пензенская область 70

Самарская область 135

Саратовская область 119

Ульяновская область 86

Курганская область 29

Свердловская область 175

Тюменская область 29

Ханты-Мансийский автономный округ 120

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Челябинская область 95

Республика Алтай 70

Республика Тыва 29

Республика Хакасия 45

Алтайский край 248

Красноярский край 85

Иркутская область 154

Кемеровская область 187

Новосибирская область 98

Омская область 71

Томская область 38

Республика Бурятия 63

Республика Саха (Якутия) 50

Забайкальский край 75

Камчатский край 8

Приморский край 62

Амурская область 50

Магаданская область 30

Хабаровский край 58

Сахалинская область 37

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 039 705. Более 38 миллионов человек в мире заразились коронавирусом