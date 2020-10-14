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14.10.2020 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 14 231 случай COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России зарегистрирован 14 231 случай коронавируса в 84 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,2% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 4573
  • 2. Санкт-Петербург 602
  • 3. Московская область 429
  • 4. Ростовская область 280
  • 5. Нижегородская область 277
  • 6. Воронежская область 216
  • 7. Свердловская область 211
  • 8. Ханты-Мансийский АО 199
  • 9. Архангельская область 195
  • 10. Красноярский край 195
  • 11. Иркутская область 179
  • 12. Кемеровская область 176
  • 13. Томская область 175
  • 14. Забайкальский край 173
  • 15. Алтайский край 172
  • 16. Ульяновская область 170
  • 17. Волгоградская область 169
  • 18. Ставропольский край 165
  • 19. Ямало-Ненецкий АО 163
  • 20. Мурманская область 159
  • 21. Оренбургская область 159
  • 22. Республика Крым 158
  • 23. Омская область 155
  • 24. Саратовская область 153
  • 25. Республика Коми 152
  • 26. Пензенская область 145
  • 27. Республика Алтай 134
  • 28. Тюменская область 131
  • 29. Самарская область 130
  • 30. Республика Саха (Якутия) 127
  • 31. Новосибирская область 120
  • 32. Удмуртская Республика 117
  • 33. Орловская область 116
  • 34. Хабаровский край 115
  • 35. Республика Бурятия 110
  • 36. Пермский край 109
  • 37. Краснодарский край 104
  • 38. Ленинградская область 102
  • 39. Кировская область 99
  • 40. Приморский край 98
  • 41. Тверская область 97
  • 42. Белгородская область 92
  • 43. Калужская область 92
  • 44. Челябинская область 92
  • 45. Брянская область 90
  • 46. Рязанская область 90
  • 47. Ярославская область 87
  • 48. Республика Калмыкия 87
  • 49. Ивановская область 86
  • 50. Республика Дагестан 85
  • 51. Карачаево-Черкесская Республика 82
  • 52. Курская область 80
  • 53. Калининградская область 80
  • 54. Кабардино-Балкарская Республика 80
  • 55. Республика Карелия 79
  • 56. Сахалинская область 79
  • 57. Владимирская область 76
  • 58. Костромская область 76
  • 59. Вологодская область 75
  • 60. Астраханская область 68
  • 61. Курганская область 67
  • 62. Республика Хакасия 67
  • 63. Республика Мордовия 66
  • 64. Тамбовская область 65
  • 65. Республика Башкортостан 65
  • 66. Тульская область 64
  • 67. Псковская область 64
  • 68. Новгородская область 61
  • 69. Смоленская область 60
  • 70. Липецкая область 58
  • 71. Амурская область 58
  • 72. Республика Ингушетия 57
  • 73. Магаданская область 48
  • 74. Республика Адыгея 47
  • 75. Камчатский край 41
  • 76. Республика Северная Осетия 40
  • 77. Чувашская Республика 38
  • 78. Республика Марий Эл 37
  • 79. Республика Татарстан 36
  • 80. Республика Тыва 36
  • 81. г. Севастополь 32
  • 82. Еврейская АО 30
  • 83. Ненецкий автономный округ 5
  • 84. Чеченская Республика 4

Всего в России зарегистрировано 1 340 409 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Чеченская Республика 0,2 %
  • 3. Республика Тыва, Чувашская Республика 0,4%
За последние сутки подтверждено 239 летальных случаев
  • Владимирская область 2
  • Воронежская область 8
  • Ивановская область 3
  • Липецкая область 1
  • Московская область 8
  • Орловская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 3
  • Москва 52
  • Республика Коми 3
  • Архангельская область 3
  • Вологодская область 1
  • Калининградская область 1
  • Мурманская область 1
  • Новгородская область 1
  • Санкт-Петербург 30
  • Республика Крым 3
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 9
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 4
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 5
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 7
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 2
  • Ульяновская область 5
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 4
  • Тюменская область 3
  • Челябинская область 3
  • Республика Хакасия 3
  • Алтайский край 3
  • Красноярский край 4
  • Иркутская область 1
  • Кемеровская область 5
  • Новосибирская область 6
  • Омская область 4
  • Томская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 23 205 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 920 человек
  • Белгородская область 34
  • Брянская область 25
  • Владимирская область 23
  • Воронежская область 234
  • Ивановская область 32
  • Калужская область 51
  • Костромская область 45
  • Курская область 31
  • Липецкая область 43
  • Московская область 244
  • Орловская область 146
  • Рязанская область 23
  • Смоленская область 25
  • Тамбовская область 41
  • Тверская область 23
  • Тульская область 47
  • Ярославская область 69
  • Москва 1970
  • Республика Карелия 41
  • Республика Коми 90
  • Архангельская область 47
  • Вологодская область 19
  • Калининградская область 21
  • Ленинградская область 28
  • Мурманская область 138
  • Новгородская область 36
  • Псковская область 22
  • Санкт-Петербург 300
  • Республика Адыгея 34
  • Республика Калмыкия 31
  • Республика Крым 94
  • Краснодарский край 42
  • Астраханская область 26
  • Волгоградская область 146
  • Ростовская область 307
  • Севастополь 33
  • Республика Дагестан 89
  • Республика Ингушетия 7
  • Кабардино-Балкарская Республика 36
  • Карачаево-Черкесская Республика 19
  • Республика Северная Осетия - Алания 11
  • Чеченская Республика 2
  • Ставропольский край 119
  • Республика Башкортостан 5
  • Республика Марий Эл 40
  • Республика Мордовия 48
  • Республика Татарстан 63
  • Удмуртская Республика 105
  • Республика Чувашия 28
  • Пермский край 75
  • Кировская область 75
  • Нижегородская область 203
  • Оренбургская область 90
  • Пензенская область 70
  • Самарская область 135
  • Саратовская область 119
  • Ульяновская область 86
  • Курганская область 29
  • Свердловская область 175
  • Тюменская область 29
  • Ханты-Мансийский автономный округ 120
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Челябинская область 95
  • Республика Алтай 70
  • Республика Тыва 29
  • Республика Хакасия 45
  • Алтайский край 248
  • Красноярский край 85
  • Иркутская область 154
  • Кемеровская область 187
  • Новосибирская область 98
  • Омская область 71
  • Томская область 38
  • Республика Бурятия 63
  • Республика Саха (Якутия) 50
  • Забайкальский край 75
  • Камчатский край 8
  • Приморский край 62
  • Амурская область 50
  • Магаданская область 30
  • Хабаровский край 58
  • Сахалинская область 37
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 039 705.

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