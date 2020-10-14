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14.10.2020 05:47
Рубрика: Происшествия

Житель Приморья заготовил более 150 килограммов марихуаны

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье полицейские изъяли у 47-летнего жителя села Михайловка 153 килограмма марихуаны - наркотика растительного происхождения. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД РФ
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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску установили, что мужчина, обнаружив дикорастущую коноплю, собрал и переработал ее. Рядом с селом Раковка в лесу полицейские нашли место, где задержанный занимался переработкой растений. Там, под пологом хранилось несколько мешков с верхушками маньчжурской конопли.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 15 лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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