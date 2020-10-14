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14.10.2020 20:34
Рубрика: Экономика

Дороги, по которым поедем

Новые транспортные развязки изменяют города России
Текст: Ольга Кондрева (Казань) , Анна Скрипка (Белгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
Благодаря реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" только в этом году в российских регионах дорожные работы проходят более чем на 100 крупных объектах.

В Белгороде сданы две крупные транспортные развязки, которые не только облегчили непростую дорожную ситуацию, но и стали стимулом для развития окрестных городских территорий. Строительство шло усиленными темпами: кольцевые перекрестки в этих местах собирали жуткие пробки в часы пик.

Фото: Photoxpress
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Как отмечает замглавы региона Евгений Глаголев, возведение двух развязок обошлось в сумму свыше миллиарда рублей: 772 миллиона стоит первая, 376 - вторая.

Автомобилисты до последнего не верили, что две двухуровневые развязки строители сдадут в эксплуатацию ко Дню города - 5 августа. Однако подрядчики справились, несмотря на явные сложности: например, подпорную стену на Студенческой - Калинина пришлось собирать вручную из 26 тысяч деталей.

По словам Евгения Глаголева, высокие темпы работ по национальному проекту в целом по региону позволили области привлечь еще 1,7 миллиарда рублей федеральных субсидий. Эти средства тоже направят на совершенствование транспортной инфраструктуры. Ведь строительство новых развязок стало стимулом для трансформации не только движения по городу, но и придорожных территорий. Так, еще на этапе проектирования нижний ярус развязок представили в виде трассы с островками ландшафтного дизайна: на перекрестке улиц Чичерина и Сумской высадили можжевеловые и цветущие кустарники. На второй развязке - на стыке улиц Студенческой и Сумской - появились меловые глыбы, восстановленный памятник каменотесу, а также злаковые и степные культуры, которые ландшафтные дизайнеры использовали для озеленения.

В регионах работы проходят более чем на 100 крупных объектах, некоторые уже введены в строй

В Татарстане в рамках нацпроекта опережающими темпами возводят Большое Казанского кольцо (БКК). Его первый участок протяженностью 800 метров, получивший название "Магистраль 100-летия ТАССР", построили всего за год. Стоимость первого этапа строительства составила 2,3 млрд рублей, 1 млрд из которых - федеральные средства.

О таком дорожном кольце казанцы мечтали давно. Особенно - жители депрессивного района Борисково, откуда, по словам местных жителей, долгие годы было ни уехать ни приехать.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Первый участок БКК кратчайшим путем соединил Борисково с центром Казани. Это четырехполосная дорога с тротуарами шириной о 2 до 4,5 м и разделительной полосой для трамвайных путей. По ней запущен кольцевой трамвайный маршрут, который проходит по шести из семи районов Казани. Специалисты утверждают, что по протяженности (34 км) он не имеет равных в стране. Над Фермским шоссе построен путепровод, а на Борисковской улице - надземный пешеходный переход.

В столице республики уже приступили к работе и над вторым участком трассы протяженностью 1,2 км - от Борисковской до Технической. В миндортрансе региона утверждают, что после окончания его строительства в городе наконец запустят кольцевое автомобильное движение.

В регионах Экономика Транспорт Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Татарстан Казань ЦФО Белгородская область Белгород Национальные проекты 2019-2024

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