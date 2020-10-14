О жизни Аулии мало что известно: никаких документальных источников не сохранилась. Его история передавалась из уст в уста.
- По сохранившимся легендам, он появился на иглинской земле около 500 лет назад. Неизвестно откуда был родом. Старец остановился в Тикеево по пути в Мекку. Здесь ему оказали радушный прием. Аулия пришел в восторг от гостеприимства местных жителей. Тогда он попросил, чтобы после возвращения с хаджа его похоронили на пригорке рядом с деревней. Сказал, что будет защищать от несчастий и болезней, станет заступником. Люди дали слово исполнить его просьбу, - рассказала волонтер Ольга Ахметвалеева. - Вскоре старец вновь появился в деревне. Всю ночь он рассказывал о своем паломничестве. К утру лег спать и умер. Обещание свое тикеевцы сдержали.
Жители деревни говорят, что многим обязаны старцу. Старожилы вспоминают рассказы родителей о том, как святой спас деревню от расстрела во времена Гражданской войны.
- Белогвардейцы заняли Тикеево. На протяжении недели шли кровопролитные бои. Победу одержали красные, но с огромными потерями. "Петроград в 1917 году быстрее взяли, чем эту деревеньку", - говорили красноармейцы. В отместку они решили расстрелять от каждого двора по одному мужчине. Утром вывели всех к пруду, нажали на курки, но почти у всех случилась осечка. Только три винтовки выстрелили. Пока оружие перезаряжали, появился человек с приказом отменить расстрел, - рассказала волонтер Анна Фролова. - Вскоре мать одного приговоренного призналась, что всю ночь молилась на могиле старца и просила спасти от расправы.
Есть правила посещения могилы старца. Не шуметь, не говорить громко, не мусорить. Но самое главное - нельзя долго стоять у могилы. Человек должен озвучить свою просьбу и сразу покинуть место.
- Аулия сам подает знак, что услышал, - добавила Ольга Ахметвалеева. - Я на себе это испытала. Попросила о сокровенном и вдруг услышала с левой стороны хруст веток, хотя никого не было рядом. Таким образом, он показал, что пора уходить.