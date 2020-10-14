При въезде в деревню Тикеево Иглинского района, на небольшом холмике, среди ветвистых деревьев, находится могила. Чистая, ухоженная, со свежеокрашенной оградкой. За порядком строго следят жители деревни Тикеево. Ведь здесь, по их словам, покоится их защитник и покровитель Аулия-бабай. Если кто-то заболел или не ладятся дела, первым делом тикеевцы идут к святому и просят его помочь.

О жизни Аулии мало что известно: никаких документальных источников не сохранилась. Его история передавалась из уст в уста.

- По сохранившимся легендам, он появился на иглинской земле около 500 лет назад. Неизвестно откуда был родом. Старец остановился в Тикеево по пути в Мекку. Здесь ему оказали радушный прием. Аулия пришел в восторг от гостеприимства местных жителей. Тогда он попросил, чтобы после возвращения с хаджа его похоронили на пригорке рядом с деревней. Сказал, что будет защищать от несчастий и болезней, станет заступником. Люди дали слово исполнить его просьбу, - рассказала волонтер Ольга Ахметвалеева. - Вскоре старец вновь появился в деревне. Всю ночь он рассказывал о своем паломничестве. К утру лег спать и умер. Обещание свое тикеевцы сдержали.

Жители деревни говорят, что многим обязаны старцу. Старожилы вспоминают рассказы родителей о том, как святой спас деревню от расстрела во времена Гражданской войны.

- Белогвардейцы заняли Тикеево. На протяжении недели шли кровопролитные бои. Победу одержали красные, но с огромными потерями. "Петроград в 1917 году быстрее взяли, чем эту деревеньку", - говорили красноармейцы. В отместку они решили расстрелять от каждого двора по одному мужчине. Утром вывели всех к пруду, нажали на курки, но почти у всех случилась осечка. Только три винтовки выстрелили. Пока оружие перезаряжали, появился человек с приказом отменить расстрел, - рассказала волонтер Анна Фролова. - Вскоре мать одного приговоренного призналась, что всю ночь молилась на могиле старца и просила спасти от расправы.

Внутри этого ящика лежат молитвы на арабском языке. Фото: Петр Коннов

Есть правила посещения могилы старца. Не шуметь, не говорить громко, не мусорить. Но самое главное - нельзя долго стоять у могилы. Человек должен озвучить свою просьбу и сразу покинуть место.

- Аулия сам подает знак, что услышал, - добавила Ольга Ахметвалеева. - Я на себе это испытала. Попросила о сокровенном и вдруг услышала с левой стороны хруст веток, хотя никого не было рядом. Таким образом, он показал, что пора уходить.