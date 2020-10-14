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14.10.2020 20:30
Рубрика: Культура

Космонавт Кононенко передал музею оренбургский платок, побывавший на МКС

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Передавая реликвию в музей, Олег Кононенко (слева) по традиции продел оренбургскую "паутинку" сквозь обручальное кольцо. Фото: Министерство культуры Оренбургской области Передавая реликвию в музей, Олег Кононенко (слева) по традиции продел оренбургскую "паутинку" сквозь обручальное кольцо. Фото: Министерство культуры Оренбургской области
Передавая реликвию в музей, Олег Кононенко (слева) по традиции продел оренбургскую "паутинку" сквозь обручальное кольцо. Фото: Министерство культуры Оренбургской области

В рамках регионального праздника Оренбуржья - Дня оренбургского пухового платка - космонавт Олег Кононенко передал областному музею изобразительных искусств шаль-паутинку, побывавшую на космической орбите. Ажурный платок, выполненный оренбургской мастерицей Миннур Ишмухаметовой, отправился в полет 3 декабря 2018 года вместе с экипажем МКС 58/59 на космическом корабле "Союз МС-11" и провел в космосе 204 суток.

Фото: Вера Черенева/РГ
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Торжественная церемония передачи реликвии состоялась в среду в зале Оренбургского государственного института искусств им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Как признался Олег Кононенко, Оренбург для него связан с именем Юрия Гагарина: именно в этом городе первый космонавт учился летать.

- Россия дала миру плеяду первых космонавтов: Гагарина, Леонова, Терешкову. Оренбургский пуховый платок - один из символов нашей страны. Идея отправить его в космос родилась у оренбуржцев, я был лишь техническим исполнителем, - отметил Олег Кононенко. - На орбите он напоминал мне о земле, о доме, о родных. Кстати, именно сегодня стартовала новая экспедиция на МКС. Символично, что в этот день платок вернется в "родную гавань".

Напомним, что в состав экипажа, возглавляемого Олегом Кононенко, входили астронавт Канадского космического агентства Сен-Жак Давид и астронавт НАСА Макклейн Энн Шарлотт (США). За время полета МКС сделала 3264 витка вокруг Земли, пролетев 139 066 763 километра. Все это время на борту станции находилась ажурная "паутинка", выполненная потомственной мастерицей Миннур Ишмухаметовой из села Желтое Саракташского района.

Фото: Николай Гагарин
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В соответствии со старинными канонами, настоящий оренбургский платок должен проходить сквозь обручальное кольцо. Олег Кононенко и директор областного музея изобразительных искусств Юрий Комлев провели такой эксперимент на глазах у зрителей - и экспонат с честью выдержал испытание. Космонавт признался, что "паутинка" очень понравилась его жене. В ответ Юрий Комлев вручил гостю точную копию "космического" платка для супруги. Не остался без подарка и сам командир экипажа МКС - ему передали пуховый жилет работы местных мастериц. Космонавт тут же надел обновку.

Напомним, что впервые акция "Покров день - платок надень", посвященная главному бренду региона, прошла в Оренбуржье в 2009 году по инициативе областного Совета женщин. Впоследствии инициатива стала областным праздником. В этом году "Дни оренбургского пухового платка" проходят с 12 по 16 октября. В условиях пандемии пришлось отказаться от массовых акций и флешмобов, который традиционно проводились в области в эти дни.

Кстати

Во время визита в Оренбург Олег Кононенко также встретился с воспитанниками Президентского кадетского училища и губернатором региона Денисом Паслером. Гость посетил выставку в музее изобразительных искусств.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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