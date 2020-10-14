Артисты нижегородского объединения "Нетеатр" приглашают зрителей на спектакль в автобусе: постановка носит одноименное название. В это время "пазик", который выполняет роль камерной сцены, едет по своему маршруту в центре города

Премьера пьесы "Автобус" состоялась 4 октября: билеты на нее зрители разобрали в течение пары часов после того, как артисты объявили о ней. В анонсе к спектаклю говорится, что зайти в здание театра и занять места в зале людям нельзя, а в автобусе собираться разрешено.

Представители частных творческих студий уже трижды писали коллективное обращение к региональным властям. Сначала они просили назвать примерные сроки открытия театров, а после того, как был разрешен просмотр фильмов в кинозалах, назвали ситуацию парадоксальной. И вновь попросили разрешения работать, выразив готовность обеспечить противоэпидемические требования.

- Про частные театры, похоже, просто забыли, - говорит художественный руководитель "Нетеатра" Дмитрий Сухотерин. - При этом проводятся различные фестивали, мероприятия. Аргументируют это тем, что нарушать традиции нельзя. Мы не можем понять, почему работают кинотеатры, а нам нельзя: ведь вирус распространяется не по видам искусства. На прошлой неделе мы провели кинопоказ в том же зале, где выступаем. Если работает проектор, присутствовать зрителям можно. Если на сцену выйдут два человека и покажут спектакль - то уже нельзя.

Под последним обращением в адрес региональных властей подписались представители четырнадцати творческих объединений. Дмитрий Сухотерин говорит, что частные театры сейчас находятся на грани гибели: если государственные получают финансирование, то для других последние месяцы стали разорительными.

- Погибнут самые выдающиеся: те, у которых есть репертуар, состав и помещение, потому что за все это нужно платить, - считает Дмитрий. - Выживут небольшие коллективы, которые не так часто выступают, могут позволить себе разбежаться, а потом сойтись опять. Но есть и некоммерческий момент. Если ты не занимаешься спортом - ты не можешь поддерживать себя в форме. Если спектакль полежит полгода, от него ничего не останется, его нужно делать заново. Репертуар отмирает во всех коллективах.

Постановка "Автобус" - это отчасти акционизм, призванный привлечь внимание к проблеме, но больше - способ вернуть зрителям театр, а театру - зрителей. В "Нетеатре" говорят, что эта история не имеет отношения к заработкам: камерный зал рассчитан на 90 зрителей, в автобусе их 30. Чтобы хоть как-то окупить постановку, билеты нужно продавать втрое дороже.

Зрителям обещают "острый юмор, характерные персонажи, парадоксальные ситуации". Если приоткрыть завесу тайны, то пьеса - о выборе своего личного маршрута, жизненного пути: либо ехать туда, куда тебя везут, либо пытаться определять дорогу самому.

Первые зрители "Автобуса" делились своими впечатлениями в соцсетях. "Превосходная идея, отличная организация, полный интерактив. Такое возможно точно только с вами! Спасибо, что дарите своим зрителям столько радости, тепла, доброго юмора, при этом поднимая серьезные темы", - написала Лиза Левина на страничке "Нетеатра".

Билеты на два рейса "Автобуса" 11 октября были разобраны за неделю до спектакля, следующие два запланированы на 18 октября.

Между тем

В министерстве культуры Нижегородской области в ответ на запрос "РГ" о ситуации с частными театрами сообщили следующее: "Театры Нижегородской области (государственные и негосударственные) откроют свои двери для посетителей на третьем этапе снятия ограничений. Решение по снятию ограничений в части деятельности театров принимается координационным штабом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. На данном этапе этот вопрос прорабатывается с Роспотребнадзором. Точная дата открытия пока неизвестна".

А как у соседей?

Кировский театр кукол имени Анатолия Николаевича Афанасьева стал обладателем премии правительства РФ - творческий коллектив удостоен награды за лучшую постановку русского классика. Конкурсная комиссия высоко оценила работу вятской труппы над спектаклем "Гоголь.СПб" в постановке режиссера Александра Янушкевича. В числе других победителей конкурса - театр кукол Республики Карелия и Рязанский театр кукол.

Как отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур, в 2019 году премию правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики получил Театр на Спасской, представивший "Дуэль" по повести Антона Павловича Чехова (режиссер - Егор Чернышов).